La comunitat xinesa a Manresa commemorarà el seu any nou

La comunitat xinesa a Manresa, formada per unes 600 persones, celebrarà dissabte una festa per commemorar l'any nou xinès, enguany l'any del gos. Dissabte a la tarda es durà a terme l'anomenada «Festa dels fanalets». A les 5 de la tarda es farà un petit recorregut de la plaça Sant Domènec a la Plana de l'Om amb vestuaris tradicionals i el ball dels lleons. Posteriorment hi haurà diverses activitats a l'Auditori de la Plana com música tradicional, poesia, dansa, joc de fanalets i una mostra de vestits tradicionals de la regió xinesa de Manxúria. Al final es projectarà una pel·lícula xinesa. L'acte és organitzat pel Programa d'Acollida de l'Ajuntament i l'Associació Centre Cultural Xinès.