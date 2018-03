El Fora Stocks oferirà assessorament de moda i música al carrer

Un servei d´assessorament d´imatge personalitzat i gratuït, l´actuació de cincs grups de música d´estils diferents i una quinzena més de comerços fins arribar a la cinquantena són les principals novetats del Fora Stocks que se celebrarà aquest diumenge als dos primers trams del Pere III de Manresa.

Organitzat per Manresa + Comerç, l´objectiu de la fira és que els botiguers, sobretot els de moda, es treguin les peces que tenen en estoc per poder renovar producte i introduir el de la nova temporada.

Enguany hi participaran una quinzena més de comerços que no pas l´última edició. Segons la presidenta de la Unió de Botiguers, Tània Infante, i el responsable de fires de Manresa+ Comerç, Joan Tomasa, això és una mostra que el Fora Stocks agrada als comerciants, té èxit i funciona bé. «Les temporades, sobretot en moda, cada cop són més curtes i àgils, i els comerços volen tenir el producte molt actualitzat. Si no hi ha fires d´aquest format és més difícil renovar els estocs i introduir les noves temporades. Per això aquest interès».

El Fora Stocks ocuparà tot el primer tram del Passeig. Al segon hi haurà concessionàries de vehicles.

Diumenge la fira es complementarà amb un servei d´assessorament d´imatge que anirà a càrrec de Marta Pla. Oferirà pautes i consells per vestir tenint en compte colors i estilisme. Serà un servei gratuït i personalitzat.

Així mateix al llarg del Passeig hi haurà actuacions musicals de cinc grups formats per estudiants del Conservatori de Música. «A més a més de poder mostrar el que fan, donaran qualitat a la fira», segons Tomasa. Les activitats paral·leles del Fora Stock es complementaran amb espais per als infants. Hi haurà la possibilitat de passejar amb poni i inflables.

El Fora Stocks se celebrarà de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Celebrarà la seva 22a edició.