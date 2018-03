La Seu de Manresa té per primera vegada una imatge de marca que la identifiqui

G. C.

Codinach, mossèn Joan i Font, amb la marca de la Seu G. C.

La basílica de la Seu de Manresa no té una marca que l'identifiqui. En té el Capítol de Canonges, en té la parròquia i en tenen els Amics de la Seu, però el temple, des del punt de vista cultural i turístic, no en té. Fins ara. Avui dijous s'ha presentat la marca que acompanyarà tot el material que es generi des de la basílica. El disseny és obra de la manresana Núria Puigmal, que hi va començar a treballar el desembre passat.

La presentació ha anat a càrrec del rector de la Seu, mossèn Jean Hakolimana, conegut pels fidels com mossèn Joan; Mete Codinach, responsable de la gestió turística i cultural de la Seu, i Dani Font, responsable del departament de Patrimoni Artístic del Bisbat de Vic.

La imatge inclou com a símbol una rodona amb la silueta de la façana principal de la Seu al mig, amb la rossassa, el baptisteri, el campanar, l'atri i les escales; i el logotip, on posa Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa, amb el 'la Seu' destacat, tenint en compte que és el nom més popular i utilitzat.

La presentació de la marca també ha servit per avançar un programa de formació de sis sessions adreçat als guies de l'Oficina de Turisme de Manresa, amb la qual té un conveni la Seu per tal que facin les visites guiades al temple. També s'ha ofert de manera gratuïta als Amics de la Seu. Per a la resta de persones interessades serà de pagament.

Mossèn Joan ha destacat que tant una cosa com l'altra són un exemple que, des de la parròquia i el bisbat de Vic, "estem treballant de valent per potenciar el vessant cultural i turístic de la Seu". Codinach ha explicat de manera detallada el disseny, en què cada element que inclou té un estret lligam amb la basílica, començant pel color escollit, continuant pel tipus de lletra i acabant, per exemple, pel degrat de les escales.

Per part seva, Dani Font ha destacat la importància del programa de formació, que tindrà continuïtat en un futur. Ha ressaltat que la intenció és que les visites guiades a la Seu vagin més enllà de "la pell de l'edifici", a la seva vida interior que, ha remarcat, és la seva raó de ser primordial.

Aquestes sessions seràn els dies 12 i 19 de març, a les 10 del matí a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Tractaran sobre els àmbits litúrgics de la Seu; els cristians de Manresa avui; les celebracions a la Seu durant l'any litúrgic; els retaules gòtics de la Seu; l'evolció de la comunitat i vida religiosa al temple, i la construcció d'un temple gòtic. Les pronunciaran experts en la matèria. El cost és de 40 euros els dos dies, i de 25 euros si només és un.

Les persoens que hi vulgui assistir han de fer l'ingrés a l'IBAN ES07-0182-4131-61-0202207402 i enviar el comprovant a gestio@seumanresa.cat amb les dades de l'assistent (nom, cognom,s email i telèfon de contacte). Les places són limitades i s'atendran segons l'ordre d'inscripció fins al 9 de març.