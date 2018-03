Manresa i el vi són presents en el comiat a Ramon Roqueta

Una pregària pels qui treballen la vinya i el vi amb passió. I una altra per Manresa i els seus governants perquè trobin sempre la Llum. El món del vi i la ciutat van ser presents ahir al funeral per l'empresari vinícola i impulsor de la DO Pla de Bages i alcalde de la Transició (1975-1979), Ramon Roqueta, mort dimarts als 92 anys.

La cerimònia es va fer a la basílica de la Seu, que es va omplir. Hi havia representants del món econòmic, social i polític de la ciutat, entre els quals l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i l'exalcalde Josep Camprubí.

L'ofici el van concelebrar quatre capellans, entre els quals Jean Hakolimana -mossèn Joan-, titular de la Seu i el Carme i que va presidir la cerimònia, i mossèn Estanislau Corrons, de Crist Rei, i amic de la família.

Va ser mossèn Corrons qui va pronunciar el sermó, durant el qual va afirmar que «quan has compartit moltes coses amb una persona perquè éreu amics, costa dir adéu». No va voler fer cap elogi de Ramon Roqueta, sinó destacar que «es va moure en el treball i el servei públic. Amb il·lusió i empenta. I ho va fer escoltant», va destacar.

Un dels néts de Ramon Roqueta va fer una de les lectures i també va dirigir el salm responsorial. Tots els néts també es van encar-regar de les pregàries.

Al funeral hi va participar la Capella de Música de la Seu, que va interpretar peces litúrgiques però també representatives de la música que agradava a Ramon Roqueta. Així, per exemple, a l'hora de la comunió es va poder sentir Va, pensiero, del Nabucco de Verdi, o el Cor de Pelegrins de Wagner a l'hora d'acomiadar el dol. Al final de la cerimònia es va interpretar els Goigs de la Llum.

Ramon Roqueta Roqueta va néixer el 1925. A principi dels anys 60 es va fer càrrec de l'empresa familiar vinícola i actualment era el president d'honor del grup Roqueta Origen. El 3 de novembre del 1975 va ser designat alcalde de Manresa. D'aquesta època els qui el van conèixer en destaquen el tarannà dialogant i conciliador.