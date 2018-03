Un mitjà britànic utilitza Manresa per il·lustrar el temporal de neu a Europa

La nevada d'aquest dimecres a Manresa ha arribat fins al Regne Unit. El mitjà digital Talk Radio ha utilitzat una imatge de la plaça del Vuit de Març, al barri de Valldaura de la capital del Bages.

Amb l'arribada d'un front de neu a les illes britàniques batejat com 'la Bèstia de l'Est', el mitjà ha fet esment al temporal de neu i pluja que ahir va assotar bona part de Catalunya. I, per fer-ho, ha utilitzat una imatge d'aquest espai manresà, al que posa com exemple d'espais que es van veure coberts per un mantell de neu.