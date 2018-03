La pedagoga manresana, Eva Bach, va deixar de fer de mestra després de set anys d´exercici professional per investigar una necessitat que va detectar a l´aula: la falta d´habilitats emocionals dels adults per resoldre els conflictes habituals amb les criatures. Avui, Bach és una de les veus de referència a l´hora de tractar sobre aquestes relacions.

Des que va decidir deixar l´educació dels infants per pensar com educar-los, la pedagoga manresana s´ha dedicat de ple a l´educació emocional. A Manresa, Bach va compartir les seves reflexions durant al Casino, en la conversa que va mantenir amb la comunicadora Isabel Palà. L´entrevista formava part del cicle «Pessics de Vida», organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Casino (Ajuntament de Manresa). Malgrat la neu del matí i la pluja de la tarda de dimecres, la conversa amb Eva Bach va omplir la sala d´actes del centre cultural.

Com ho fem per educar?

El títol del seu darrer llibre, «Educar per estimar la vida», resumeix l´eix central del procés educatiu. «Si no transmetrem que la vida val la pena, com ho farem per educar?», es va demanar. Bach va parlar de la responsabilitat de pares i mestres i de les pors i neguits que transmetem als fills.

Es va mostrar esperançada perquè el sistema educatiu, encara que lentament, cada vegada té més en compte l´educació emocional i es va referir a un estudi que conclou que «recordem més els mestres que ens han deixat una petjada humana que acadèmica». Va insistir en la necessitat de trobar un equilibri entre la permissivitat i els límits i entre la protecció i la sobreprotecció que pot esdevenir esclavatge. «Tenir vida pròpia salva als pares i, també, salva als fills de nosaltres!», va assegurar. Bach també va parlar de l´etapa de l´adolescència i, entre d´altres consells, va recomanar molt d´humor i paciència.

