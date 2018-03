Aprovats 40.000 euros per millorar la connexió entre el Guix i l'Agulla

El Saló de Sessions de l´Ajuntament de Manresa ha acollit la Junta General del Consorci de l´Agulla, formada pels consistoris de Manresa i Sant Fruitós de Bages i en el qual s´ha aprovat el pressupost per al 2018 i s´ha donat el tret de sortida a la modificació del Pla Parcial urbanístic del Parc Tecnològic.

El pressupost aprovat per aquest any és de 242.380 euros, i hi destaca el capítol d´inversions, que globalment s´eleva a 222.180 euros. Les principals partides es destinaran a la redacció del document urbanístic de l´àmbit del Consorci de l´Agulla i diverses obres de millora. L'any passat es va aprovar una inversió de 160.000 euros.

Per al document urbanístic de l´àmbit del Consorci de l´Agulla hi ha prevista una partida de 80.000 euros. Aquest encàrrec, que es farà a través d´un concurs públic, inclou la redacció del document fins a la seva aprovació definitiva i els documents associats: pla d´etapes i estudi econòmic; estudi de la mobilitat generada; una ordenació indicativa de l´espai públic de l´àmbit, i altres treballs que siguin necessaris per justificar una proposta d´ordenació urbanística coherent amb els objectius plantejats.

A més, l´encàrrec inclourà l´avantprojecte d´unes piscines a l´aire lliure dins l´àmbit de l´Agulla, una reivindicació històrica de la ciutadania. La idea no és nova i ja es va fer pública el 2009.

El Consorci de l´Agulla, amb tècnics dels dos ajuntaments, estan redactant un avanç de planejament, que es preveu aprovar abans de l´estiu, i que és previ al document urbanístic per a la redacció del qual avui s´ha aprovat el finançament. El document ha de regular l´ordenació i els usos de l´àmbit del Consorci de l´Agulla.

En referència a les obres, al pressupost 2018 es destina una quantitat de 34.278 euros a la millora de la façana principal del parc de l´Agulla, a la carretera Santpedor (una partida que complementarà el cost total de l´obra, que assumeix la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia); 14.813 euros a la segona fase del recorregut de connexió entre el barri del Guix i la Sèquia; 14.000 a la senyalització del camí del Grau i altres recorreguts per a vianants; i 10.000 euros a la millora del Serrat del Guix, que completarà l´actuació duta a terme l´estiu passat. A més, es fa una reserva de 61.518 euros per a altres necessitats que puguin sorgir al llarg de l´any.



Modificació urbanística

La sessió també ha servit per donar el tret de sortida a la modificació del Pla Parcial del Parc Tecnològic del Bages, atenent a la petició que aquest mes de febrer va fer la Junta de Compensació del Parc Tecnològic, amb l´objectiu de redefinir el sector per tal d´afavorir la implantació d´activitats econòmiques al Parc.

El plenari ha estat presidit per l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, actual president del Consorci de l´Agulla, i també hi ha assistit l´alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, vicepresident, i regidors dels grups municipals de tots dos consistoris, que formen part de la Junta General.