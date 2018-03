Concentració davant la Seguretat Social de Manresa en defensa de les pensions

La Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa i el Bages, que aglutina diverses entitats i sindicats, organitza aquest dilluns, dia 5 de març, el primer d'un seguit d'actes a Manresa en defensa del sistema públic de pensions. A les 11 del matí, davant de la seu de l'Institut Nacional de Seguretat Social, al número 138-140 del carrer del Bruc, tindrà lloc una concentració.

El dimecres 14 de març, hi haurà una xerrada informativa sobre les pensions a càrrec de Ramon Pla, de la Federació de Pensionistes de CCOO. Tindrà lloc a les 10 del matí a la sala d'actes de l'edifici dels sindicats, al Passeig de Pere III, 60-62. L'endemà, 15 de març, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural el Casino, es farà una xerrada informativa sobre les pensions a càrrec de la Marea Pensionista. Finalment, el 17 de març, a les 11 del matí, es repetirà la concentració de dilluns davant de l'Institut Nacional de Seguretat Social.

La plataforma la integren l'Associació Viure i Conviure, l'Assocació de Gent Gran de la Balconada, CCOO, la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i UGT.

Amb el lema "Ni un pas enrere", la plataforma ha difòs un comunicat en el qual explica la situació de les pensions. Diu el següent: "El sistema públic de pensions s'ha consolidat com el principal eix vertebrador de l'Estat de Benestar i és la més important i estable font d'ingressos per a 9 milions de pensionistes i jubilats en el conjunt de l'estat espanyol. Les pensions públiques també estan servint, en l'actual situació de pobresa i desigualtat social, com un element fonamental per equilibrar els pressupostos de les famílies afectades per la precarietat laboral, l'atur i la desprotecció social.

La sostenibilitat del sistema públic de pensions es troba avui amenaçada com a conseqüència de l'augment de l'atur derivat de la crisi i de les polítiques econòmiques d'austeritat imposades pels governs amb l'excusa de lluita contra la crisi. Revertir la lamentable situació del mercat laboral i aconseguir ocupació estable, de qualitat i amb bons salaris és un element bàsic per aconseguir la sostenibilitat del sistema de pensions, com també ho es activar vies complementàries de finançament a través d'impostos.

D'altra banda, la reforma de pensions promoguda pel Partit Popular l'any 2013 està fent perdre poder adquisitiu a les pensions, pèrdua que serà creixent i sostinguda en el temps a mesura que es vagin aplicant les diverses disposicions previstes en aquella reforma, particularment l'anomenat factor de sostenibilitat, que entrarà en vigor el proper 2019 i que lliga el càlcul de les pensions futures amb l'esperança de vida.

En aquest marc, reclamem el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, la derogació de la reforma del 2013 i que el Govern de l'Estat assumeixi el compromís de negociació amb els interlocutors socials, en el marc del Pacte de Toledo, per tornar a recuperar el consens en matèria de pensions i procurar pensions suficients i dignes per a les generacions actuals i futures.

Al llarg de les darreres setmanes, milers de pensionistes i jubilats en el conjunt de l'estat espanyol han sortit al carrer per manifestar-se en defensa del sistema públic de pensions. Molts d'ells ho faran també en el decurs dels propers dies convocats per diverses organitzacions sindicals i socials. La Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa i el Bages vol afegir-se a aquest moviment i convoca al conjunt de la ciutadania de la nostra ciutat i comarca tot un seguit d'actes".