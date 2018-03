Experts en art, patrimoni i litúrgia formaran els guies turístics que fan les visites a la Seu

L'impuls que ha començat a donar la parròquia de la Seu -amb el bisbat al darrere- a la basílica des del punt de vista cultural i turístic, inclou oferir una visita turística al temple tan completa com sigui possible. Amb aquest objectiu, ha convidat experts en patrimoni, art, arquitectura i litúrgia a protagonitzar dues jornades formatives adreçades als professionals de l'Oficina de Turisme de Manresa, específicament, tot i que també estaran obertes a tothom qui hi vulgui assistir. La visita resultant es vol començar a oferir a partir de la primavera vinent.

Ahir al migdia es van presentar les dues jornades, que tindran lloc els dies 12 i 19 de març, amb conferències a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda els dos dies, i que se celebraran a la sala gòtica de la Seu. La presentació va anar a càrrec de Dani Font, responsable del departament de Patrimoni Artístic del bisbat de Vic; Jean Hakolimana, mossèn Joan, rector de la Seu; i Mete Codinach, responsable de la gestió cultural i turística de la Seu.

També van presentar la primera imatge de marca de la basílica, que fins ara no en tenia i que és la que acompanyarà tota la documentació interna (factures, pressupostos, perfils de les xarxes socials, fullets, marxandatge). En tenien el Capítol de Canonges, els Amics de la Seu i fins i tot la parròquia, però la Seu com a monument, tot i el seu pes cultural i turístic i, en paraules de Font, ser «un conjunt arquitectònic espectacular, ple de valors històrics i artístics», encara no en tenia cap. Mossèn Joan va posar en relleu que ambdues iniciatives són «un bon exemple que estem treballant de valent per potenciar el vessant cultural i turístic de la Seu».



Més enllà de «la pell de l'edifici»

Els guies de l'Oficina de Turisme de Manresa, mitjançant un conveni amb la parròquia, ja són els encarregats de fer les visites guiades a la Seu. Són unes visites, però, que es vol que vagin més enllà de «la pell de l'edifici», que aprofundeixin al màxim en la seva vida interior, va remarcar Font, que també va destacar el fet que aquestes primeres jornades no siguin les úniques, sinó que tinguin continuïtat de manera regular.

Els ponents de les del dia 12 de març seran el doctor Marc Sureda, conservador del Museu Episcopal de Vic, que parlarà de «L'església, una 'màquina de resar'», un espai que crea àmbits arquitectònics per fer-hi un seguit d'activitats litúrgiques (presbiteris, capelles laterals, baptisteris, claustres). Mossèn Joan Antoni Castillo, arxipreste de Manresa, tractarà «Els cristians de Manresa, avui», centrat en la presència de l'Església a la ciutat (parròquies, entitats, arxiprestat, jesuïtes de la Cova). Tancarà la primera jornada el manresà Joan Torra, professor de la facultat de Teologia de Catalunya, que explicarà «Les celebracions durant l'any litúrgic: les eines i els escenaris de la Seu de Manresa».

La segona jornada, el 19 de març, l'obrirà la doctora Anna Orriols, que tractarà «Els retaules gòtics de la Seu», per incidir en el món que hi ha al seu voltant: les devocions, els qui els encarreguen, els qui els pinten... Jordi Sacasas, arxiver de Santa Maria del Pi, parlarà de «La canònica agustiniana de Manresa. Evolució de la comunitat i vida religiosa». La ponència tractarà sobre com afecta la vida de l'edifici i de la parròquia que, en el cas de Manresa, hi hagi una comunitat de canonges. El doctor Joan Valero, especialista en escultura gòtica, se centrarà en «La construcció d'un temple gòtic. El cas de la Seu de Manresa», tècniques, procediments...