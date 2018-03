Millores a l'enllumenat públic a la barriada de Cal Teleca

L'Ajuntament de Manresa ha dut a terme obres per millorar l'enllumenat públic a la barriada Cal Teleca, a l'entorn de la torre Santa Caterina. Els treballs han consistit en la instal·lació d'un nou quadre de control amb la connexió de servei per poder-se connectar a la xarxa de distribució elèctrica, i tres punts de llum amb tecnologia LED. El cost de l'actuació ha pujat a poc més de 12.000 euros.

L'Associació de Veïns de la Tor-re Santa Caterina havia presentat en dues ocasions el projecte per millorar l'enllumenat als pressupostos participatius per facilitar els desplaçaments a peu en un entorn on, especialment a l'hivern, hi ha molts porcs senglars.