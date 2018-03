El Peguera mostra els treballs dels alumnes en una festa oberta a la ciutat

L'institut Lluís de Peguera de Manresa celebrarà avui la segona edició del Peguera's Night, una jornada oberta a tota la ciutat amb un to festiu durant la qual els alumnes presentaran els seus treballs de l'últim semestre. L'acte s'emmarca en la celebració dels 90 anys de l'institut manresà.

El Peguera's Night es durà a terme de les 9 del vespre a les 11 de la nit a les diferents aules del centre, on els estudiants mostraran els treballs que han fet els últims sis mesos. Així mateix hi haurà activitats paral·leles organitzades pels alumnes i per l'equip docent. També és pretén ser una connexió entre el centre educatiu i la vida social de la ciutat més enllà de les aules.

L'institut Lluís de Peguera forma part de l'Escola Nova 21. Durant el primer semestre els estudiants han de preparar un projecte que es converteix en centre neuràlgic del treball que realitzen al centre i que es basa en quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure.