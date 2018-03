Tanquen el parc de l'Agulla a causa dels efectes de la nevada

La nevada de dimecres va provocar la caiguda de branques al parc de l'Agulla de Manresa, que durant tot el dia d'ahir es va tancar al públic per «precaució» i evitar que algú prengués mal, segons el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern. També perquè operaris poguessin tallar i enretirar les branques més malmeses, i per altra banda esperar que la neu que reposa sobre les branques dels arbres s'acabi de fondre.

«Hi podria haver un accident i per això s'ha decidit tancar el parc», va explicar ahir a Regió7 Alabern. Es va decidir tancar per precaució. La previsió és que avui o demà ja torni a estar obert al públic. Tot dependrà de si la neu s'ha acabat de fondre o no, i a això hi pot ajudar la previsió de pluja. «Si plou l'aigua ajudarà que la neu vagi baixant i desfent-se». A Manresa es van acumular fins a 10 centímetres de neu, dimecres.

Diumenge el parc estarà a punt per celebrar la Transèquia, acte que posarà punt final a les Festes de la Llum d'enguany, i que té l'Agulla com un dels seus escenaris centrals. Fins ahir s'hi havien inscrit més de 2.000 persones.