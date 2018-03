Inversió de 40.000 euros per millorar la connexió entre el Guix i l'Agulla

La Junta General del Consorci de l'Agulla, l'ens format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós per regular conjuntament l'entorn del parc, va aprovar ahir el pressupost per a l'any 2018, que inclou 40.000 euros per millorar la connexió amb el sector del Guix.

Concretament, 14.813 euros per a la segona fase del recorregut de connexió entre el barri del Guix i la Sèquia; 14.000 a la senyalització del camí del Grau i altres re-correguts per a vianants; i 10.000 euros a la millora del Serrat del Guix, que completarà l'actuació duta a terme l'estiu passat.

El pressupost d'inversions total puja a 222.180 euros, dels quals 34.278 euros a la millora de la façana principal del parc de l'Agulla, a la carretera Santpedor (una partida que complementarà el cost total de l'obra, que assumeix la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia) i una reserva de 61.518 euros per a altres necessitats que puguin sorgir al llarg de l'any. Per a la redacció d'un document urbanístic de l'àmbit del Consorci de l'Agulla hi ha prevista una partida de 80.000 euros.

Aquest encàrrec, que es farà a través d'un concurs públic, inclou la redacció del document fins a la seva aprovació definitiva i els documents associats: pla d'etapes i estudi econòmic; estudi de la mobilitat generada; una ordenació indicativa de l'espai públic de l'àmbit, i altres treballs que siguin necessaris per justificar una proposta d'ordenació urbanística coherent amb els objectius plantejats.



Piscina a l'aire lliure?

A més, l'encàrrec inclourà l'avantprojecte d'unes piscines a l'aire lliure dins l'àmbit de l'Agulla. El plantejament d'unes piscines ja formava part del projecte guanyador del concurs d'idees que es va fer públic l'any 2009 sobre la fesomia futura d'aquest entorn. Nou anys després es planteja redactar un avantprojecte.

El Consorci de l'Agulla, amb tècnics dels dos ajuntaments, està redactant un avanç de planejament, que es preveu aprovar abans de l'estiu, i que és previ al document urbanístic per a la redacció del qual ahir es va aprovar el finançament. El document ha de regular l'ordenació i els usos de l'àmbit del Consorci de l'Agulla.

El ple fet ahir a l'ajuntament de Manresa va ser presidit per l'alcalde Valentí Junyent, actual president del Consorci, i vicepresidit per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.