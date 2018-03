«El més important és que l'operació s'ha desencallat»

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, ha volgut subratllar que les obres que s'estan portant a terme a l'entorn de la Fàbrica Nova ja demostren que l'«operació s'ha desencallat».

Partint d'aquesta base, el polític republicà recorda que tot el planejament urbanístic ha de tenir un pla d'etapes.

Ara bé, «aquests plans no necessàriament es compleixen sempre, perquè depenen de la voluntat dels promotors i, sobretot, de la dinàmica econòmica. En aquest cas concret, si al final de tot el procés no s'hagués complert el termini, l'Ajuntament podria canviar el sistema de gestió, que ara és per compensació, i liderar-ne el desenvolupament (sistema per cooperació)».

Aquesta és una possibilitat, però, en realitat, seria poc probable tenint en compte que la de la Fàbrica Nova és una operació que en total superaria els 100 milions d'euros i l'Ajuntament difícilment tindria possibilitats d'exercir de motor de l'actuació.

El regidor d'Urbanisme insisteix que el fet que hi hagi un acord amb La Caixa per tal que tiri endavant una bona part de les seves càrregues urbanístiques «és una molt bona notícia, no només perquè efectivament es comença a desenvolupar el pla especial, sinó també perquè s'avança al calendari previst».

Pel que fa a la millora de la vorera del Pont de Vilomara, el regidor d'Urbanisme explica que «en aquests moments no es pot executar perquè se sustenta en els murs de contenció dels futurs pàrquing soterranis privats i les seves rampes d'accés».