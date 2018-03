Pendents de la zona verda i la carretera de Santpedor

? Les obres a la Bonavista encara no estan del tot enllestides. Falta obrir un carril de circulació a la carretera de Santpedor, on encara hi ha obres a la xarxa d'aigua. Només hi ha un carril de baixada. És previst que la setmana vinent s'enllesteixin. També falta la nova zona verda a la confluència de la carretera de Vic i el carrer Mossèn Jacint Verdaguer. La inauguració oficial de la rotonda de la Bonavista i el parc que s'hi està acabant de fer es durà a terme el 17 o el 18 de març. Es prepara un acte obert a tota la ciutat.