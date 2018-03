La primera entitat cultural xinesa nascuda a Manresa s'estrena avui amb un festival

Que els infants d'origen xinès nascuts a Manresa coneguin el seu idioma i la seva cultura; acostar aquesta cultura a la ciutat i, alhora, apropar la comunitat xinesa, que és especialment hermètica, a Manresa. Amb aquests objectius, Xiaobing Wang (Haicheng, Xina, 1979) i cinc persones més van fundar el Centre Cultural Xinès Manresa, que presideix ella. Aquesta tarda es presentarà en societat amb la festa dels fanalets, que clou la celebració de l'any nou xinès després de quinze dies de celebració, i que també «simbolitza la unitat de la família».

Xiaobing -que vol dir rosada- Wang, que fa de professora de xinès a l'Agora International School Barcelona, fa deu anys que resideix a Manresa. Està casada amb un santfruitosenc que va conèixer a Glasgow i tenen dos fills.

«Un grup d'amics vam veure que molts nens nascuts aquí no sabien llegir ni escriure el xinès. Vam pensar que quan es fessin grans perdrien la seva cultura». Aquesta va ser l'arrel de la primera entitat xinesa nascuda a Manresa. Segons el darrer padró d'immigració (juny 2017), la xinesa era la tercera comunitat a la ciutat en nombre de persones, prop de 600.

De moment, el centre ha començat amb trenta nens. Les classes són de mandarí, que «és l'idioma estàndard que entenen tots els xinesos», perquè de dialectes n'hi ha un fotimer. Les fan a la parròquia de la Sagrada Família, que els ha cedit un local; els dissabtes, de 2/4 de 10 del matí a 3/4 de 2 del migdia. «Fem quatre sessions. Dues classes són per escriure i ensenyar els caràcters del xinès i una mica de vocabulari, i a les últimes sessions parlem de cultura xinesa amb pintura, cal·ligrafia, lectura».



«La gent és molt tímida»

Wang és conscient que la comunitat xinesa està molt tancada, que li costa relacionar-se. Sobretot, per un tema cultural, però també «perquè la gent és molt tímida. Li costen els idiomes i, com que no els parla perfectament, es pensa que la gent no l'entendrà i decideix no parlar més. És més còmode parlar el seu i viure la seva cultura». Són gent emprenedora. «Tothom ho diu, que el xinès és molt treballador. Per a ell treballar és una forma de vida». La idea del Centre Cultural Xinès Manresa també és «ajudar la comunitat xinesa a conèixer la cultura del lloc on viu». Admet que fer-los sortir de la bombolla costa molt. «Si fos més oberta, la gent xinesa és molt simpàtica i fàcil de tractar».

Entre petits i grans -xinesos, manresans i gent de fora de Manresa- aquesta tarda participaran a la festa dels fanalets mig centenar de persones. Començarà a les 5 de la tarda a Sant Domènec, des d'on faran un recorregut fins a l'auditori de la Plana, on tindran lloc la resta d'actes: música, poesia, dansa... Wang destaca la mostra de vestits tradicionals de Manxúria, com «els de la pel·licula L'últim emperador». També hi haurà la degustació del dolç tangyuan, tradicional de la festa del fanalet, i una pel·lícula. Els propers actes seran l'11, 17 i 24 de març.