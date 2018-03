La Transèquia preveu repetir els 4.600 participants de l'any passat

Temperatures de 5 a 17 graus i cel núvol, però sense aigua, com a mínim, fins després de dinar. És la previsió del temps de cara a demà, que, tenint en compte com ha transcorregut la setmana, serà un èxit. Sens dubte, el temps és un dels aspectes que més marquen la celebració de la Transèquia.

Ahir a la tarda s'hi havien apuntat més de 2.500 persones i la previsió de l'organització, el Parc de la Sèquia, que compta amb el patrocini d'una trentena d'empreses, era igualar la xifra de l'any passat, que va superar les 4.600.

L'edició d'enguany, la 34a, té un contingut més solidari que mai. La inscripció costa un euro més, que es destinarà íntegrament al nou Hospital de Dia d'Oncologia i Hematologia d'Althaia. A banda, s'incidirà especialment en el tema dels residus. La Transèquia en genera una tona, que es recicla gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Per reduir-los encara més, la coberteria, plats i gots dels avitualllaments seran composatables; s'han substituït les begudes ensucrades que s'ofereixen al parc per aigua i, en el recorregut, alumnes d'animació sociocultural de l'institut Guillem Catà faran diverses accions per fomentar el reciclatge, com ara vestir-se de sequiaires. Al parc de l'Agulla hi haurà la 3a edició de la Minitransèquia per a la canalla de 3 a 12 anys (11 a 14 h).



Modalitats i inscripcions

Les inscripcions el mateix dia es poden fer a l'estació d'autobusos de Manresa i als punts d'inici de cada modalitat: Balsareny, Sallent, Santpedor i parc de l'Agulla. A peu, hi ha sortides de Balsareny, Sallent i Santpedor; en BTT, recorreguts circulars del parc de l'Agulla a Balsareny, Sallent o Santpedor i parc de l'Agulla. Corrent, només hi ha una modalitat des de Balsareny, i en handbike, del parc de l'Agulla a Santpedor i tornar. Cada modalitat té una hora de sortida diferent i els preus varien segons el recorregut. 300 voluntaris faran possible la Transèquia, de la qual es pot consultar la informació a www.transequia.cat.