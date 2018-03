Alumnes del Pius queden tercers en un concurs de matemàtiques

Un equip integrat per set alumnes de segon i tercer curs d´ESO de l´institut Pius Font i Quer han quedat tercers a la final de la Copa Cangur de Catalunya, un concurs de matemàtiques. De fet, a la final catalana van anar alumnes d´aquest centre educatiu manresà i de l´institut Lluís de Peguera, de la mateixa ciutat. La competició, organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques, va tenir lloc el dia 1 de març al Tecnocampus Mataró-Maresme, centre adscrit a la Pompeu Fabra.

Els alumnes manresans van quedar tercers, per sota d´estudiants de l´institut de Sant Quirze del Vallès i l´Escola IPSI de Barcelona. Els equips estaen integrats per alumnes de diverses edats i, a l´hora de competir, van rebre exemplar en paper dels enunciats dels problemes metemàtics que havien de resoldre. Els participants no interactuaven amb l´ordinador sinó que cada equip tenia un representant que aportava les respostes en paper al jurat de la competició, que les entrava en un ordinador. Els alumnes havien d´estar segurs de la solució final perquè els errors penalitzaven, però també havien de calcular el temps perquè cada minut que passava la puntuació baixava.