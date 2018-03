El comportament estrany de la germana el dia abans

?«Vinc de casa de la meva àvia». És la resposta que va donar la Dolors a la recepcionista de l'hospital que la va veure arribar a 2/4 d'1 de la matinada del 5 de setembre del 1988, hores abans que el personal del centre sanitari s'adonés que els germans no eren a l'habitació. «Hem traçat un perfil psicològic de la Dolors, i d'altres persones vinculades al cas, per determinar-ne el comportament. Aquesta resposta no era una invenció. No va tenir temps per reaccionar i inventar-se una excusa, quan la treballadora del mostrador la va veure arribar», explica. La policia no va fer cas d'aquesta resposta perquè l'àvia vivia a Sabadell. Però Oliver la considera crucial, perquè, segons explica, la noia va estar unes hores fora de l'hospital. Va ser un dels comportaments estranys de l'adolescent abans de desaparèixer. El dia anterior va preguntar al personal del centre si hi havia sempre algú al mostrador, i va demanar els horaris que feien. Per a Josep Maria Oliver, la Dolors estava demanant informació per facilitar-la a una tercera persona que dirigia el pla de fuga. El detectiu té clar que la germana no va pensar com fugir del centre i que, en cap cas, van marxar ella i el seu germà sols. Està convençut que una tercera persona, de total confiança de la Dolors, els esperava i se'ls va endur.