La comunitat xinesa de Manresa es fa visible amb el primer festival celebrat a la ciutat

La comunitat xinesa a Manresa ha fet el primer pas per participar en la vida social de la ciutat amb la celebració de l'Any Nou xinès al centre de la ciutat. La festa, que va tenir lloc ahir a la tarda, va començar amb el tradicional ball de lleons –les danses en les quals s'imiten els moviments d'aquest animal amb un cap gegant– a la plaça de Sant Domènec i va continuar a l'Auditori de la Plana de l'Om amb una exhibició de música, balls i vestuaris xinesos. La celebració és la primera pedra de la nova entitat que aglutina els ciutadans originaris d'aquest país.

A Manresa, fins ara eren coneguts pels restaurants amb menjar típic del país i pels basars, però no se'ls veu en altres àmbits, més enllà dels negocis que regenten o hi treballen. Tot i això, la comunitat és integrada per 600 persones. L'associació Centre Cultural Xinès a Manresa ha nascut amb el doble objectiu de mantenir vives les tradicions i l'idioma entre els ciutadans originaris del gegant asiàtic i establir ponts amb la resta de comunitats que integren el teixit ciutadà de Manresa.

La curiositat que genera la cultura xinesa va ser el detonant perquè els actes d'ahir fossin un èxit. La primera presa de contacte entre la comunitat i la resta de la ciutadania va atraure un públic nombrós, i a l'exhibició cultural que va tenir lloc a l'Auditori de la Plana de l'Om hi havia unes 170 persones, que és l'aforament màxim de la sala. Tot i que hi havia una representació important de xinesos que viuen a Manresa, la majoria dels assistents no en formaven part i hi havien anat atrets per la curiositat. De fet, força persones no hi van poder accedir perquè estava ple. L'èxit va sorprendre els organitzadors, que parlaven de fer la propera celebració de l'Any Nou en un recinte més gran.

L'Ajuntament de Manresa veu amb l'entitat un pont per establir més contacte entre l'administració local i els membres de la comunitat. La regidora de Cohesió Social, Mercè Rosich, va ser present ahir als actes organitzats pel Centre Cultural Xinès per remarcar la importància que la comunitat hagi fet aquest primer pas per participar en la vida social de Manresa. «Estem molt contents que hagueu organitzat la celebració. Nosaltres som una ciutat d'acollida i ens faltava aquest contacte amb la cultura xinesa», va dir la regidora quan es va adreçar el públic. Rosich destacava que «és un primer pas per a la cohesió i la integració» de la comunitat amb la resta de la ciutadania. I és que en les activitats que tenen lloc a la ciutat amb un component intercultural fins ara no hi havia mai la cultura xinesa, tot i ser un grup nombrós a Manresa en el conjunt de la població immigrada.

A part del ball de lleons que va recórrer el carrer del Born fins arribar a la Plana de l'Om al ritme de tambors, també s'hi van poder veure membres de la comunitat amb vestits de colors vius típics de la regió xinesa de Manxúria. Una imatge que no s'havia vist fins ara a Manresa. La celebració d'ahir era la festa del fanalet, amb la qual es clausura l'arribada de l'Any Nou, que aquest cop és el del gos. Els xinesos dediquen els anys a animals que representen atributs i valors diferents.

Els assistents van tenir l'oportunitat d'escoltar poesia xinesa i la melodia d'una cançó antiga interpretada amb el guzheng, un instrument ancestral de cordes. El públic no només va mirar l'espectacle, sinó que també en va ser partícip. Tradicionalment, els fanalets porten una endevinalla. Ahir, a l'escenari van sortir diferents nens amb fanalet que portaven una endevinalla que el públic havia d'encetar, i el que contestava primer de forma correcta se'n duia a casa un fanalet com a obsequi. L'espectacle va ser conduït per dos joves que parlaven en català i mandarí. Tot seguit hi va haver la degustació de la bola de pasta tangyuan, el plat estrella en la festa del fanalet.

La imatge de lleons xinesos de múltiples colors ballant no només és nova a Manresa, sinó a les comarques de la Catalunya Central. L'agenda de la nova entitat no es queda només amb la festa i ha preparat activitats de cara a les properes setmanes, com un taller de cuina pràctica xinesa, manualitats del país i una conferència sobre medicina tradicional.