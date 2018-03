Els descomptes en les gangues del Barri Antic superen el 70% a les botigues de roba

Molta de la gent que passejava ahir a la tarda pels carrers amb més comerços del Barri Antic de Manresa s'aturava atreta pels descomptes. Les rebaixes que han ofert els establiments del nucli històric han cridat l'atenció de gent durant tot el divendres i dissabte, però ahir a la tarda és quan s'hi va veure una afluència més gran de clients i de persones que tafanejaven la roba per veure què podrien comprar aprofitant els descomptes. I és que als establiments de roba s'hi veien cartells de rebaixes que arribaven al 70%.

Els comerciants van treure els productes que oferien a preu rebaixat a fora al carrer i per aquest motiu es veia als carrers del nucli històric més ambient del que és habitual un dissabte a la tarda. Eren les gangues de tot el Barri Antic, però on es van veure més botigues amb productes rebaixats al carrer eren, sobretot, al carrer del Born, la Plana de l'Om i el Sant Miquel. Els comerciants asseguraven que els clients han passat al llarg dels dos dies pels establiments, però ahir a les sis de la tarda i fins a l'hora d'abaixar la persiana és quan es va veure més gent mirant botiges de roba o de productes de complement.

«Són gangues per a tots els establiments, però és clar que les botigues que més es beneficien de les rebaixes per la venda d'estocs són les de roba», explicava ahir al vespre el president de l'Associació de Botiguers del carrer del Born i la Plana de l'Om, Jordi Morera. El representant dels comerciants d'aquest punt del barri diu que en uns dies faran balanç de les vendes en conjunt, però estan «satisfets de l'afluència de clients».

El propietari de la botiga Omm'o, Albert Finestres, explicava ahir que s'ha vist «molt de moviment al llarg dels dos dies» i que «moltes persones esperen les gangues per comprar». Per la seva banda, Maria Linares, que treballa a la botiga de roba Natura, explicava que, malgrat no s'ha fet molt promoció a fora, hi ha hagut gent al llarg dels dos dies. «Aquest any que Manresa és capital de la cultura catalana veiem clients de fora, i avui [ahir per al lector] preguntaven per què teníem la roba al carrer. Nosaltres els hem explicat que fèiem les gangues», explicava. Les baixes temperatures d'aquest hivern han fet que la roba d'abric hagi estat la més venuda. Avui, als dos primers trams del passeig de Pere III, hi haurà la Fira Fora Stocks de Manresa Comerç.