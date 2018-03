Paco Lobatón escriu un llibre que inclou els fets de Manresa

La desaparició dels germans Pires Òrrit, de Manresa, és la primera història que tracta el reconegut periodista Paco Lobatón en el darrer llibre que ha escrit i que porta per títol Te buscaré mientras viva. Al llarg de 288 pàgines, el periodista conegut pel programa Quién sabe dónde, a la dècada dels 90, i pel nou Desaparecidos, que dirigeix a Televisió Espanyola, explica el patiment de 14 famílies que fa anys que busquen persones estimades sense saber on poden ser. El llibre sortirà a la venda el 9 de març.



«El que sorprèn, i el que he intentat reflectir en les històries que narro, és la lluita de totes aquestes famílies que tenen un parent desaparegut des de fa molts anys. Són persones que, malgrat el pas del temps, no es rendeixen i tenen una capacitat molt alta de resistir tots els obstacles», explica a Regió7. Lobatón assenyala que el cas de Manresa sempre li ha cridat l'atenció i que, malgrat haver tractat centenars de desaparicions, molts cops el té present.



«És molt singular perquè es tracta d'una desaparició doble, a l'habitació d'un hospital, d'una adolescent i d'un nen de 5 anys, que comença a tenir ús de raó. La història té tots els elements per concloure que va intervenir-hi una tercera persona amb una intenció totalment criminal, i que va atemptar contra la voluntat dels menors», opina, i assegura que «és l'únic cas» que coneix «amb aquestes circumstàncies».



Segons el periodista, el que fa més colpidora la desaparició dels germans de Manresa és el context en què es va produir. «És una família molt nombrosa que estava en un entorn social complicat. A més, hi havia una part de la família obstinada a reconduir la decisió del matrimoni de tenir 15 fills de forma conscient. Fills que educaven de forma humil, però se'n feien càr-rec. Em va cridar molt l'atenció i em sembla admirable», explica.



Per incloure la història de la família Pires Òrrit al llibre, Lobatón es va desplaçar a Manresa, on es va trobar amb la mare dels joves desapareguts, Maria Òrrit, i dues germanes, Maria Carme i Isabel. El periodista diu que hi va anar sol, acompanyat d'una gravadora, per recollir el testimoni. «La mare es recuperava d'una caiguda, però em va atendre molt amablement», indica, i afegeix que va veure en la família «molta determinació» per aclarir què va passar fa trenta anys. Amb el llibre i el programa que dirigeix a la televisió, Lobatón vol posar de manifest que les desaparicions són un problema de rellevància social «equiparable a la violència de gènere o la sinistralitat a les carreteres», ja que cada any se'n denuncien uns 21.000 casos a Espanya i, tot i que se'n resolen el 90%, encara n'hi ha uns 4.000 per aclarir.