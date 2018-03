La Transèquia aconsegueix 4.857 participants

La Transèquia ha tornat a repetir l'èxit de convocatòria i hi han participat 4.857 persones. Tot i que el dia s'ha llevat amb el cel ennuvolat i amb una previsió de pluja que podia espantar els participants, una munió de participants del Bages i d'altres comarques de Catalunya han sortit de casa disposats a realitzar la 34a edició de la Transèquia. En aquesta edició hi ha hagut 300 voluntaris en els diferents punts de control i al Parc de l'Agulla, el final del recorregut.



La tradicional caminada manresana ha comptat amb una participació notable aquest diumenge al matí. A la part final del recorregut, entre Sant Iscle i el Parc de l'Agulla, s'ha pogut veure un ambient molt familiar i distès.



Persones de totes les edats, grans i petits, han aprofitat el diumenge per participar a la Transèquia i gaudir d'una jornada solidària i d'esport. La gran majoria de participants s'han vist caminant, però també hi havia ciclistes i alguns runners, que han estat els primers d'arribar.





Els primers corredors ja han arribat a l'Agulla! Quin ritme!!! pic.twitter.com/uG9i2NWsNu — Parc de la Sèquia (@parcdelasequia) 4 de març de 2018

Caminant a bon ritme cap el Mas de les Coves on us esperen les galetes i la xocolata de @bonpreuesclat pic.twitter.com/4oMGu0Ago1 — Parc de la Sèquia (@parcdelasequia) 4 de març de 2018

, que s'anava omplint de gent, que, tot i el cansament, xerrava i gaudia de les activitats organitzades al final de la caminada amb l'amenaça sempre presenta de la pluja.