Abrics, parques i jerseis triomfen en un Fora Stocks que creix en oferta

En general, els comerciants amb parada al Fora Stocks de Manresa desmuntaven ahir al vespre el seu expositor satisfets per l'afluència i el nivell de vendes assolit. Després d'un matí radiant, l'amenaça de pluja de primera hora de la tarda feia témer el pitjor, però la jornada es va salvar, i al final se'n feia un balanç positiu, tant des de la Unió de Botiguers com des de Manresa + Comerç.

Aquesta vegada hi havia més parades que mai en els 22 anys d'història del Fora Stocks, «com a mínim dels darrers temps», explicava la presidenta de la Unió de Botiguers, Tània Infante, «i ha omplert». N'hi havia una cinquantena, que ocupaven el primer tram del Passeig, i concessionàries de cotxes d'ocasió al segon tram.

Des de mig matí fins al migdia el formiguer de gent va ser constant, i després d'unes hores de pausa per dinar i pel plugim que va caure, cap a quarts de 5 el Passeig es va tornar a omplir a vessar. «Hi ha molt moviment», explicava Marta Morera, de La Creadora. En aquesta parada s'oferien productes rebaixats al voltant del 80 %, i va donar bons rsultats, especialment pel que fa a «la roba de festa, jaquetes i jerseis».

I és que el Fora Stocks «és l'oportunitat pels descomptes grans», afegia Mercè Vinyals, de Personal i Intransferible», per ser final de temporada i per l'afluència de gent. «I aquest any ha estat superior a altres edicions», afegia Victòria Bondia, de V. Bondia.

La majoria de parades eren de moda, i la roba d'abric anava molt buscada, «sobretot jaquetes i parques», explicava Andreu Martí, de Francina, i també jerseis o alguna brusa, a banda del calçat. De fet, és el que estava més rebaixat «i se sol vendre més el que està més bé de preu», afegia Rosa Fernández, d'AG 25. «En el nostre cas són els abrics, amb peces que normalment poden costar 50 o 60 euros i ara es poden aconseguir per 15». També a Teixits Ferrer i Mora es venien bé les parques i jerseis; i roba bastant gruixuda, després de dies de fred, coincidien els expositors. En aquesta parada el descompte mínim era del 50 %, quan fa uns quants anys «això era impensable», deia la seva responsable, Carme Ferrer, «però és que ens hem carregat la temporada de rebaixes perquè ara hi ha descomptes tot l'any».



Ni Transèquia ni gangues



Alguns dels comerciants que ahir exposaven al Fora Stocks lamentaven que el certamen se celebri just l'endemà de la doble jornada de descomptes amb les gangues del Barri Antic, i també la seva coincidència amb la Transèquia.

«Qui ja va comprar ahir, difícilment ho tornarà a fer avui», apuntava Carme Ferrer, de Teixits Ferrer i Mora. També considera que la Transèquia pot afeblir l'afluència de clients al Fora Stocks, i entén que «té poc sentit fer el Fora Stocks una altra setmana, però en canvi es pot anar a caminar qualsevol diumenge».

Opinaven com ella altres paradistes. Per a Rosa Fernández, d'AG 25, «qui ha fet la Transèquia difícilment vindrà a comprar; al matí van a caminar i a la tarda estan cansats». D'altra banda, el Fora Stocks i les Gangues al Barri Antic «estan massa junts, i molts que hi van no pensen que l'endemà hi ha el Fora Stocks. A Manresa no es fa gaire cosa, i a més, coincideixen!», lamentava.

Per la seva banda, Tània Infante, de la Unió de Botiguers, i Joan Tomasa, de Manresa + Comerç, coincidien que totes dues qüestions són casos per resoldre de cara a properes edicions, i aposten per asseure'ns i parlar-ne per trobar una fórmula que ens beneficiï a tots».