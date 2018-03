Pensionistes del Bages protesten davant l'oficina de la Seguretat Social de Manresa

Un grup de pensionistes de la comarca, acompanyats d'una pancarta amb el lema «El Bages, per unes pensions dignes», s'han concentrat aquest matí de dilluns davant l'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Manresa (INSS), al carrer del Bruc, per reclamar un augment de la seva paga mensual.

Tot i la pluja, la convocatòria ha reunit força persones, que han tallat la circulació de vehicle sal carrer del Bruc, a l'altura del número 140, on hi ha l'INSS. Alguns dels manifestants portaven cartells amb frases com «No al 0,25%» i «Menys corrupció i més pensió».