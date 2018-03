Protesta dels pensionistes davant l'oficina de la Seguretat Social de Manresa

Més d'un centenar de pensionistes de Manresa i la comarca, acompanyats d'una pancarta amb el lema «El Bages, per unes pensions dignes», s'han concentrat aquest matí de dilluns davant l'oficina de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Manresa (INSS), al carrer del Bruc, per denunciar la puja del 0,25% anunciada pel govern de l'estat espanyol, que consideren una autèntica presa de pèl.

La convocatòria de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran, que aplega diverses associacions i sindicats, així com la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, ha durat mitja hora en què ha quedat tallat al trànsit el carrer del Bruc entre el carrer de Barcelona i el de Saclosa, tasca que ha portat a terme la Policia Local. Un cop acabada, un generós grup dels participants, sobretot dels sindicats UGT i CCOO, han arribat pel Passeig de Pere III fins a l'edifici dels Sindicats, on s'ha donat per finalitzada del tot l'acció de denúncia.

Tant davant de l'oficina de la Seguretat Social com en el desplaçament fins a l'edifici dels Sindicats, els participants han cridat diverses consignes per reclamar unes pensions dignes. A més a més, molts d'ells duien pancartes fetes a casa amb lemes com ara "No al 0,25%", "Menys corrupció i més pensió", "Amb el 0,25 no mengem" i "Omplim places i carrers per defensar els nostres drets".

Al carrer del Bruc, davant l'Institut Nacional de Seguretat Social s'ha fet la lectura del manifest "En defensa del sistema públic de pensions". Alhora, s'han anunciat els propers actes organitzats per la plataforma, entre els quals una nova concentració al mateix lloc i hora, el proper dissabte 17 de març.







Un centenar de cartes



Integrants del sindicat UGT han lliurat a una funcionària de la Seguretat Social una capsa amb un centenar de cartes, han informat a Regió7, de les que la ministra de Treball i Seguretat Social, Fátima Baños, va enviar als pensionistes a començaments d'aquest any per informar-los de l'augment del 0,25% de les pensions. Són cartes que pensionistes de la ciutat han signat i que es retornaran a Baños per fer-li arribar el seu enuig. La funcionària ha explicat que les hi enviaran directament. Aquest sindicat i CCOO han aprofitat l'ate per cridar a la vaga del 8 de març.