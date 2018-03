El Servei d'Acollida de Serveis Socials de Manresa estrenen un nou local

El Servei d´Acollida dels Serveis Socials Bàsics de l´Ajuntament de Manresa ha començat a treballar aquest dilluns a la seva nou seu del carrer Sant Francesc, 4-6-8, en un local de 295 m2 de superfície, més espaiós, funcional i adequat, per oferir una millor atenció als ciutadans i ciutadanes. Fins ara aquest servei era a les dependències que Serveis Socials té al carrer de la Canal.

A Manresa, l´accés als serveis socials bàsics es realitza a través del Servei d´Acollida o de primeres visites. Aquest servei proporciona el primer contacte de la ciutadania i valora de forma individual la situació personal i/o familiar, per tal de donar una resposta personalitzada a la necessitat plantejada. El Servei d´Acollida és un servei gratuït que ofereix atenció personalitzada, si és necessari, en el propi domicili, informació sobre els recursos dels sistemes públics de protecció social, així com altres prestacions i serveis que es puguin requerir. Cal trucar per demanar hora.

L´estrena de les noves dependències al carrer Sant Francesc ha comptat l´assistència de l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la regidora d´Acció Social i Cooperació de l´Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; així com una àmplia representació de regidors i tècnics municipals.

Valentí Junyent ha donat la benvinguda al nou espai on s´hi ofereix «un servei essencial» amb unes millors condicions «tant per a les persones usuàries com per a les treballadores que hi desenvolupen un treball intrínsecament difícil». L´alcalde ha subratllat també el fet «aquest servei s´ubica al Centre Històric, el que significa la voluntat de l´equip de govern de continuar dotant de fluxos d´activitat aquesta zona de la ciutat».

Els nous locals són a tocar del carrer Barreras on s'estan portant a terme enderrocs per esponjar el Barri Antic de la ciutat.

Àngels Santolària ha manifestat que l´equip de Serveis Socials «ens sentim molt contentes per aquestes noves dependències, un lloc més ampli i més adequat, d´un espai clau perquè és la porta d´entrada i de cribratge per als serveis socials. Per a nosaltres és un pas important per oferir una millor atenció». Era una demanda de feia temps del personal de Serveis Socials. Encara falten algunes millores, principalment de mobiliari.



Set persones al servei de la ciutadania

El nou local té cinc despatxos, dues sales de reunions, un arxiu i dos serveis. Treballaran 7 persones -5 treballadores socials i 2 informadores socials- que atendran de dilluns a dijous de 9 a 19 h i divendres de 9 a 14 h. El telèfon d´atenció serà el 938 782484 i el correu electrònic: serveissocials@ajmanresa.cat

El setembre passat, l´Ajuntament de Manresa i la propietat d´aquest local, la societat Fàbrica de Licors la Manresana SL, van signar un contracte de lloguer per 7 anys, prorrogable per anualitats a tres anys més. A continuació, es van iniciar els treballs d´adequació dels seus espais.

Des del 2011 aquest Servei d´Acollida de Serveis Socials s´ha estat oferint des del carrer de la Canal, 6, un espai que s´havia quedat molt petit en haver de compartir dependències durant aquests anys amb altres serveis com l´Espai Jove, el Servei d´Atenció a les Famílies, l´EBAS Centre i el SIAD.

Davant la situació de manca d´espai, des de l´Ajuntament es volia millorar aquesta provisionalitat al carrer de la Canal amb l´objectiu que fos més adequat per garantir una millor atenció personalitzada. A més, es buscava que fos un local cèntric, de fàcil accés i sense barreres arquitectòniques, i amb una distribució adequada a l´atenció social individualitzada i el treball amb grups, i amb una superfície mínima de 200 metres quadrats útils.



Serveis Socials de l´Ajuntament de Manresa

Els serveis socials municipals són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i els més pròxims a les persones i famílies. L´atenció es presta mitjançant equips de professionals (educadors/res socials, treballadors/res socials, informadors/res socials). Aquests equips bàsics ofereixen informació, orientació, assessorament, valoració i intervenció social, i derivació a altres serveis socials especialitzats (d´infància, gent gran, discapacitats) quan es consideri necessari. També participen en xarxes ciutadanes que tenen l´objectiu de millorar el benestar col·lectiu i prevenir situacions d´exclusió social.

La ciutat està distribuïda en 4 zones (Nord, Centre, Ponent i Llevant). A cada zona hi ha un centre de serveis socials o equip bàsic de serveis socials. En aquests centres es porta a terme el servei de tractament social què ofereix estudi i diagnòstic de cada situació, entrevistes de suport seguiment personal i familiar, intervencions personalitzades ajustades a cada situació, recerca de recursos, coordinació amb els altres sistemes de benestar. Derivació a serveis socials especialitzats. Tramitacions de sol·licituds de serveis i prestacions pròpies de l´Ajuntament o d´altres institucions elaborant, quan s´escau informes socials.

Els serveis socials bàsics municipals inclouen: els equips bàsics d´atenció social, els serveis d´atenció domiciliària, serveis residencials d´estada limitada, centres oberts, menjador social, i altres serveis i projectes complementaris com el programa d´ajudes econòmiques.