El 83 % de les dones enquestades per Regió7 ha patit algun tipus d'assetjament

(el 55% residents al Bages) revela queper part d´homes al llarg de la seva vida. D´aquestes 228, 156 (el 57% del total) han rebut assetjament més d´una vegada i 72 (el 26% del total) un sol cop. ( Llegeix aquí el testimoni de 14 dones que han estat assetjades ).

L´enquesta ha recollit respostes de persones contactades aleatòriament, que han decidit si volien contestar. No té rigor estadístic, però el retrat que se´n deriva és inequívoc.

Sobre el tipus d´assetjament de què han estat víctimes (havien de marcar el cas més greu, en cas d´haver estat víctimes de més d´un), en el 4 % (incloses les que no han patit assetjament) ha estat verbal; seguit del 22% de víctimes de tocaments no consentits; i del 17 % de tipus exhibicionista per part d´un home. L´11 % ha patit assetjament persecutori; i dues persones (l´1%) expliquen que han patit violació. La resta han marcat la casella d´altres tipus d´assetjament, i han esmentat forcejament sense arribar a violació, abusos quan eren menors o assetjament laboral.

La majoria (el 43 % del total) han estat víctimes d´assetjament entre els 18 i 30 anys, tot i que una part gens menyspreable ho van ser quan eren menors d´edat, el 34 %.