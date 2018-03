La CUP de Manresa denuncia que l'equip de govern incompleix els acords en relació a la vaga feminista

La CUP de Manresa ha denunciat que aquest dijous 8 de març, l'equip de govern de Manresa ha convocat la Comissió Informativa de Territori, a les 13h del migdia. A aquesta Comissió Informativa hi assisteixen un mínim de dues persones de les quals són dones.

Aquest mateix dijous 8 de març s'ha convocat la vaga feminista. Al passat ple municipal del mes de febrer, l'equip de govern de Manresa va presentar i aprovar una moció que contemplava donar suport a la vaga convocada pels moviments feministes aquest 8 de març.

Davant del compromís de l'equip de govern de Manresa a donar suport a la Vaga Feminista pres el passat ple de febrer, la CUP de Manresa ha fet públiques les següents consideracions:

«Creiem que l'equip de govern prioritza els titulars per sobre dels fets, ja que el compromís pres a la moció de donar suport efectiu a la Vaga Feminista ha quedat en un no res».

«Creiem que l'equip de govern no respecta els acords presos al ple, fins i tot els que ells mateixos proposen (recordem que la moció la firmaven els partits de l'equip de govern, entre altres). Ja en el moment del ple, la CUP es va abstenir, ja que creiem que la moció es quedava curta, i ara veiem que ni tan sols compleixen els mínims a que es van comprometre».

«Instem l'equip de govern al complet a que aposti fort, i d'una vegada per totes, per un desplegament de polítiques feministes valentes i que no quedin en paper mullat».

«Finalment, instem l'equip de govern a reconsiderar la convocatòria i traslladar la Comissió informativa a un altre dia».