La defensa de les pensions mobilitza més d'un centenar de persones a Manresa

«No al 0,25%» i «Per unes pensions dignes». Són només dues de les consignes que van cridar, ahir al matí, les més d'un centenar de persones que es van concentrar davant l'Institut Nacional de Seguretat Social, al carrer del Bruc de Manresa, vial que va quedar tallat mitja hora entre els carrers de Saclosa i la plaça de Lluís Companys. Va presidir la convocatòria de la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran la pancarta «El Bages per unes pensions dignes». Alguns manifestants en duien de cartró que s'havien fet ells mateixos.

L'acte, que va estar passat per aigua, era el primer organitzat per la plataforma a Manresa, que el tornarà a convocar, al mateix lloc i hora, el dissabte 17 de març. Alhora, després de la lectura del manifest, va anunciar sengles xerrades informatives els dies 14 i 15 de març. Catalunya en Comú Santpedor s'hi va sumar amb l'anunci d'una xerrada, demà, a les 7 de la tarda, a la Capella de Sant Andreu, a la plaça Gran de la localitat bagenca, a càrrec de la diputada al Congrés dels Diputats Aina Vidal.



Un centenar de cartes

Membres dels sindicats CCOO i UGT, líders veïnals com Víctor Feliu, Juliana Casero i Enric Martí, expolítics com Ignasi Perramon, Josep Ramon Mora i Alain Jordà i polítics en exercici, com el socialista Felip González, van respondre a la crida, que va acabar a 2/4 de 12, si bé un grup dels participants va continuar la concentració en forma de manifestació fins a l'edifici dels sindicats mentre cridaven proclames contra Rajoy i reivindicant unes pensions dignes. Abans d'això, representants del sindicat UGT, entre els quals el president veïnal Mariano Jiménez, van lliurar a una funcionària de l'Institut Nacional de Seguretat Social una capsa amb «un centenar» de cartes signades pels seus respectius destinataris. És la carta que la ministra Fátima Baños va enviar als pensionistes per informar-los de la puja del 0,25%. La funcionària els va informar que la capsa s'enviarà directament a la ministra.