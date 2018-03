El Peguera celebra diumenge una cursa popular per celebrar el seu 90è aniversari

Els actes de celebració del 90è aniversari del Lluís de Peguera continuen i aquest diumenge ho faran amb la celebració de La Milla del Peguera. Una milla, és a dir, un quilòmetre i sis-cents metres, és una distància prou coneguda en el món de l'atletisme. En aquest cas, és la que podran recórrer els alumnes, per una banda, i els familiars i demés persones que vulguin gaudir d'aquesta activitat, per l'altra.



El Passeig Pere III com a recorregut

La sortida, que serà a l'alçada de l'edifici dels Sindicats es donarà a 2/4 de 12 del migdia per als alumnes inscrits i al cap d'una estona per a la resta de participants.

La Milla del Peguera tindrà el Passeig Pere III com a recorregut protagonista. La primera part passarà per un lateral en direcció al teatre Conservatori i, per tornar, de pujada, pel lateral del teatre Kursaal, fins acabar a la porta de l'institut.

La inscripció és totalment gratuïta i totes les persones participants rebran una samarreta commemorativa de l'esdeveniment. És per això que és important fer la inscripció prèvia a través del formulari que hi ha a l'adreça moodle.inspeguera.cat