Serveis Socials estrenen uns locals nous per fer l'acollida

El primer cop que un usuari decideix demanar ajuda als Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa s'ha d'adreçar a l'anomenat Servei d'Acollida. Des d'ahir és a unes noves dependències al car-rer Sant Francesc, més àmplies i funcionals que no pas les que tenia fins ara al carrer Canal. És en uns locals llogats on abans hi havia l'antiga Fàbrica de Licors la Manresana (Falima).

Els nous locals permetran atendre els usuaris amb més dignitat, i el personal municipal podrà treballar amb més comoditat, va manifestar la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària. Ahir es va fer una inauguració informal a la qual també va assistir l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, la majoria de regidors del govern i el president del Grup Municipal Socialista, Felip González.

Santolària va explicar que a l'edifici del carrer Canal, tocant al mercat de Puigmercadal, es presten molts serveis i havia quedat petit. «El primer que em van dir quan vaig entrar a la regidoria era que s'havia de traslladar acollida», que, va recordar, és la «porta d'entrada a Serveis Socials».

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va manifestar que els Serveis Socials són «absolutament essencials, i que ara la seva tasca es podrà desenvolupar en millors condicions tant per als usuaris com per a les treballadores, que ja de per si tenen una feina prou difícil i delicada». Va destacar, també, que el nou local sigui al Centre Històric, una mostra «de la voluntat de l'equip de govern de continuar dotant de fluxos d'activitat a aquesta zona de la ciutat».

El local dóna a peu de carrer. Hi ha 5 despatxos, 2 sales de reunions, serveis públics i també d'interns i l'arxiu. Hi treballen 7 persones, 5 treballadores socials i 2 informadores socials. El contracte de lloguer és per 7 anys i s'hi han fet treballs d'adequació.

Al carrer Canal el Servei d'Acollida compartia espai amb la seu dels Serveis Socials de la zona centre, l'Espai Jove de Serveis Socials, el d'atenció a famílies i també el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAD. Ara quedarà més descongestionat.