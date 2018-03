Sor Lucía Caram denuncia que una anciana de Manresa feia tres dies que no menjava

La monja Sor Lucía Caram ha denunciat a través del seu compte de Twitter un cas de "pobresa extrema" d'una dona de 83 anys que va anar al Convent de Santa Clara de Manresa a demanar "llet i pa", ja que portava "tres dies sense menjar". Segons el missatge difós per la monja, després de pagar les despeses del pis, a l'anciana només li queden "38 euros per passar el mes".



El missatge s'ha fet viral i ja compta amb més de 1.400 'retuits' i 926 'm'agrada'. Des de l'Ajuntament de Manresa asseguren que no tenien constància d'aquest cas fins que ho va denunciar Caram, però que s'estan fent gestions per posar-s'hi en contacte.



Afirmen que des del consistori s'està treballant en la detecció de persones vulnerables, però que hi ha casos, "principalment de persones grans sense xarxa social", en què pot resultar "més complicat". Insten a qui tingui coneixement de casos com el denunciat per Sor Lucia que els hi facin saber.





Una mujer de 83 años vino al Convento a pedir leche y pan. Lleva 3 días sin comer. No le llega su pensión... con ella paga los gastos de "su piso" y después le quedan 38€ para pasar el mes — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) 3 de març de 2018