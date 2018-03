La Clínica Sant Josep estrena una unitat de salut oral que és única a Catalunya

Els doctors Mareque i Estiarte en un consultori de la nova unitat, a la segona planta de la Clínica Sant Josep, on hi havia hagut hospitalització i, anteriorment, la residència d´avis, que va cessar la seva activitat el 2012

Els doctors Mareque i Estiarte en un consultori de la nova unitat, a la segona planta de la Clínica Sant Josep, on hi havia hagut hospitalització i, anteriorment, la residència d´avis, que va cessar la seva activitat el 2012 g. c.

La Clínica Sant Josep ha reprès les obres de reforma integral de l'edifici, que van començar abans de la crisi i que aquesta va aturar. La fase actual ha inclòs reformar la segona planta i, dins d'aquesta, crear una unitat única a Catalu-nya: un servei d'odontologia i maxil·lofacial (malalties de la boca i de la cara) per a pacients especials, ja sigui perquè tenen un historial clínic complicat (cardiopaties, osteoporosi, diabetis, malalts oncològics), perquè pateixen una problemàtica psicològica o neurològica (demències, Alzheimer, trastorns de conducta) o perquè tenen fòbia al dentista.

A Catalunya ja hi ha centres que atenen algun d'aquests tres grups de pacients especials, però els tres junts és la primera vegada. La diferència amb una consulta privada normal és que la nova unitat, batejada com Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA), els ofereix l'atenció en un entorn hospitalari.

Albert Estiarte, director de la Clínica Sant Josep, va explicar ahir en la presentació que, fins ara, els pacients amb necessitats especials «havien d'anar a Barcelona». El director de la unitat, Javier Mareque, hi va afegir que «la idea és que la Sant Josep esdevingui l'eix, no només per rebre els de Manresa sinó de tota la Cataluya Central. I de la Cerdanya i Andorra, que per anar a Barcelona han de passar per aquí».

Estiarte va comentar que «és un projecte que fa molt temps que estem treballant», però «no volíem ser un centre més, sinó donar sortida a les persones que puguin necessitar un entorn hospitalari, des dels petitons fins a persones amb patologies complexes o necessitats especials. A la clínica tenim totes les especialitats i, per tant, podem donar cobertura a totes les necessitats d'aquestes persones».



«La pedra angular del projecte»

El director de l'equip professional del IOMA, integrat per dotze especialistes, deu dels quals són de nova contractació, és el doctor Mareque. Estiarte el va definir com «la pedra angular del projecte» i «un dels millors odontòlegs maxil·lofacials del país».

Mareque és professor a la Universitat Internacional de Catalu-nya (UIC), que està lligada a la Fundació Althaia -de la qual forma part la clínica- amb la formació de futurs metges a l'hospital. La nova unitat també tindrà relació amb la UIC fent docència als alumnes que hi cursen postgraus. Alhora, Estiarte va esmentar la intenció de vincular-se amb les empreses del sector del territori per tirar endavant plegats projectes de recerca en el camp de la salut oral. Com a exemple, Mareque va citar l'empresa Avinent, que fa implants.

L'especialista va insistir en la idea d'atendre pacients amb situacions mèdiques complexes, tenint en compte la vinculació de la clínica amb fundacions com Ampans i Catalònia, que tenen cura de persones amb discapacitat intel·lectual. Però no només els malalts institucionalitzats. També es va referir a persones grans «que tenen moltes patologies i prenen molta medicació. El treball de l'odontòleg és complex perquè s'ha de sincronitzar amb el cardiòleg» i a poder sedar un malalt en el cas dels que poden tenir un comportament agressiu. «Està més controlat i el resultat és millor per al pacient, la família i el professional, que treballa molt més bé».



Terror al dentista

En el cas dels pacients que tenen terror al dentista, «es poden tractar amb una mica de sedació, que jo, quan els ho explico, els dic que és com posar-li una mica de cava intravenós i es posen molt contents i molt col·laboradors per fer els tractaments normals, però en un entorn hospitalari».

El dia 19 es farà la inauguració de la segona planta, on també hi ha consultes de diverses especialistats de la clínica manresana.