La plataforma per la salut mental demana «humanitzar més» l'atenció

Membres de la Plataforma per a la millora de la salut mental a la Catalunya Central van oferir, ahir, una roda de premsa per demanar «humanitzar més» l'atenció que reben.

Van fer pública una declaració constituent en què denuncien l'existència de «greus deficiències que són prou evidents» en l'atenció a la Catalunya Central.

Van lamentar la «manca de personal sanitari motivat i format en tots els àmbits: auxiliars, infermeres, terapeutes, psiquiatres, psicòlegs i treballadors socials». També, «llargues llistes d'espera, tant en consultes públiques com privades, i protocols de derivació intocables».

Des del seu punt de vista hi ha «manca de centres d'atenció de salut mental. El nostre servei d'urgències de Manresa té com a àmbit d'actuació massa comarques» i, pel que fa a la Unitat 4 d'Althaia, «espais tancats (entorn com abandonat) i privació d'algunes llibertats quan s'ingressa en un centre d'internament de salut mental».

Més coses: «Visites curtes i molt espaiades en el temps en centres públics. En 10 minuts de mitjana o una mica més t'han despatxat i torna d'aquí a 3 mesos per a la propera visita». Opinen que es produeix un «abús de prescripcions farmacològiques com a únic tractament, opció que no sempre és la més indicada».

A la roda de premsa hi van participar Antoni Garcia, Rosa Serra, David Checa, Montserrat Ramiro i Francesc Padró en representació dels 23 membres que formen la plataforma.

Van anunciar que s'està creant un grup obert terapèutic vinculat al corrent de Nova Psiquiatria i que el 14 de març a les 7 de la tarda a la FUB2 Pere Montaña, vicepresident de Nova Psiquiatria, oferirà una xerrada sobre la «Psiquiatria en temps de necessitats».



Crítica i col·laboració

Els membres de la Plataforma van explicar que la seva voluntat és col·laborar amb els serveis assistencials, aportar idees i, també, crítiques que serveixin per millorar l'atenció.

En aquest sentit van fer públic que aplegaran la informació disponible sobre el funcionament d'altres unitats de tractament psiquiàtric en què redueixen medicació, contenció mecànica i privació de drets del pacient. També recolliran i sistematitzaran les queixes de la ciutadania sobre el funcionament del sistema sanitari a la Catalunya Central i les faran arribar a les instàncies que correspongui.

Segons expliquen, es constitueix la plataforma «no per fer oposició als serveis que tenim sinó per ser uns col·laboradors actius en la millora d'aquest apassionant món». La seva voluntat és denunciar públicament «aquelles situacions que comporten un deteriorament del sistema sanitari».