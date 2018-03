Quatre persones ja viuen a la nova residència per a gent gran de Sant Andreu

Quatre persones ja han entrat a viure a la part nova de la residència de Sant Andreu de Manresa. Aquest dimecres al migdia s´ha inaugurat oficialment en un acte que ha reunit representants del món polític, econòmic, social, universitari i de l´àmbit de la sanitat a Manresa. L´equipament, que s´ha construint tocant al que ja hi havia, ha costat cinc milions d´euros que ha assumit la Fundació Sant Andreu Salut, que és el nou nom oficial de la Fundació Sociosanitària de Manresa.

A la inauguració el director general de la fundació, Manel Valls, ha afirmat que a Manresa no hi ha prou places públiques per a persones grans, i ha assegurat que l´ampliació de la residència «és un projecte institucional, no empresarial, per al territori» i amb l´objectiu de racionalitzar, millorar i augmentar l´atenció a les persones grans», que és l´objectiu últim de Sant Andreu Salut, ha manifestat.

A l´acte també hi ha intervingut el director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, que ha confirmat que fan falta places públiques per a gent gran. També l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Ha dit que el projecte de Sant Andreu salut és «sòlid i madurat», i que «cuidar els avis és una obligació que no podem eludir. És propi de les societats cultes, i nosaltres volem ser una societat culte». A la inauguració també ha pres la paraula la directora de la residència, Dolors Fitó. «Hem començat a omplir de vida aquests espais», ha dit.

Posteriorment s´ha descobert una placa que deixa constància de la inauguració i també de l´ascensor públic integrat a l´equipament que comunica el carrer Remei de Baix amb el Remei de Dalt per ajudar a salvar el desnivell del sector Escodines i Vic-Remei amb el del Barri Antic.

La residència compta amb 38 places noves que s´afegeixen a les 73 de l´edifici històric. D´aquestes 38 cap, de moment, és concertada amb l´administració. També compta amb 30 places al centre de Dia, 16 de les quals s´oferien fins ara al carrer Circumval·lació.

Les obres d´ampliació de la residència Sant Andreu van començar fa dos anys. Amb el projecte tot l´entorn es converteix en un gran complex sociosanitari que atén més de 300 persones. El procés que aquest dimecres ha acabat amb la inauguració va començar, però, el 2013, quan la fundació va adquirir tres finques adjacents a la residència, al carrer Remei de Dalt. Un any més tard es va iniciar l´enderroc dels edificis desocupats que hi havia i posteriorment van començar les obres que avui han culminat amb l'estrena oficial.