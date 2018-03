Antònia Llanes, la 'iaia dels Comtals', celebra a casa seva els 106 anys

Antònia Llanes, la tercera persona més gran de Manresa i coneguda entre el veïnat com la iaia dels Comtals, va celebrar ahir a casa seva 106 anys.

A la festa hi van assistir la seva filla Carme, amb qui conviu durant el seu dia a dia, i les seves veïnes. «Fa 106 anys però, si no ho saps, no ho diries, sembla que en tingui 90», afirmava una d'elles. A la celebració no hi va faltar un pastís d'aniversari coronat amb el número 106 i un bon grapat de bombons. Antònia Llanes Aiguadé va néixer a Vilanova de Bellpuig el 7 de març del 1912. És la tercera persona més gran de Manresa després de Marcelino Solà, de 107 anys fets el passat més de gener, i Armonia Solano, de 106 anys.