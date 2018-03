El crit «Visca, visca, visca, la lluita feminista» ressona a la plaça Major de Manresa

A la capital del Bages, cap a les 10 del matí ha arrencat una concorreguda manifestació que ha desfilat pels carrers del centre emmarcada dins la vaga feminista d'aquest 8 de març. La marxa, que ha reunit un nombrós grup de dones i ha estat etiquetada com a «no mixta», ha passat per alguns dels vials principals del nucli comercial manresà. Les participants han fet proclames com «vaga general» i «obreres, precàries, revolucionàries». Algunes han enganxat cartells als aparadors de les botigues que trobaven obertes que contenien lemes com «8M vaga feminista» i «Explotadors de merda».







Al punt del migdia, també a Manresa, més de mitja plaça Major -amb cap a 400 persones en el moment de més afluència- s'ha omplert en un acte en el qual ha sonat una batucada i s'ha llegit un manifest d'UGT i CCOO que denuncia la bretxa salarial, la violència masclista i d'altres greuges que encara marquen la societat actual. A la concentració hi han participat representants del govern local, treballadors del consistori i ciutadans a títol individual. Entre les proclames, el crit «Visca, visca, visca la lluita feminista».





Concentracions a Berga i a Igualada

Tall a la C-55

Aturada de cinc minuts a Althaia

Altres dues ciutats on han tingut lloc actes reivindicatius han estat Igualada , davant de l'Ajuntament, i Berga . Aquí, un grup de protestants ha recorregut part del centre berguedà en una marxa encapçalada per una pancarta on s'hi llegia una proclama a favor de la vaga feminista.A primera hora del matí i durant més de dues hores, un grup de manifestants, a tocar del barri dei posteriorment a l'alçadaamb motiu de la jornada de protestes convocada arreu del país. Amb crits de "Visca la lluita feminista", "Ni un pas enrera, contra el patriarcat acció directe" o "Sense les dones no hi ha revolució", al voltant de 2/4 de 10, el tall s'ha donat per desconvocat i els manifestants han tornat a peu des dels Comtals.La concentració ha provocat importants problemes de circulació en aquesta via. Com conseqüència del tall de carretera, Trànsit, cap on s'ha desviat la circulació.El tall també ha complicat el trànsit per la carretera del Pont de Vilomara, ja que molts vehicle utilitzen aquesta via com a alternativa per accedir a Manresa. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desviat els vehicles que circulaven per la C-55 en direcció a Barcelona, a l'alçada de Bufalvent, cap l'interior de la ciutat.Aquestes protestes s'afegeixen a les que també s'han registrat en altres punts del país, com ara als accessos i en el transport públic de Barcelona , que aquest dijous al matí també han registrat diverses complicacions.Pel que fa als hospitals, a la Fundació Althaia de Manresa han informat que,. S'ha fet a les 12 del migdia i es repetirà a les 5 de la tarda a les entrades principals dels diferents centres d' Althaia . Fonts de l'entitat assistencial han explicat aque la jornada s'està duent a terme amb normalitat i sense cap tipus d'incidència.Una acció idèntica han preparat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga . En concret, el comitè d'empresa ha pactat una aturada de vint minuts a les 12 del migdia, davant la porta principal de l'equipament. Tret d'això, la decisió ha estat no adherir-se a la parada total o parcial, llevat de qui ho vulgui fer de manera individual.Ni a l'Hospital d' Igualada ni a l'Hospital de Cerdanya no hi ha prevista cap acció conjunta com en el cas dels de la capital del Bages i del Berguedà. En aquests dos centres han explicat que s'han previst els serveis mínims en espera de saber com respondrà el personal de la casa a la convocatòria.