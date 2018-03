Un estudi manresà mostra que no hi ha consciència de la sal que es consumeix

Arxiu Particular

De molta de la sal que consumim no en tenim consciència

De molta de la sal que consumim no en tenim consciència Arxiu Particular

138 pacients de l´Equip d'Atenció Primària Sagrada Família de Manresa i 35 professionals sanitaris (de medicina, infermeria, pediatria, llevadores i residents) han participat en un estudi que revela que ni uns ni altres són conscients de la sal que consumeixen, tot i que sí que saben que és poc saludable.

Els resultats mostren que usuaris i professionals tenen un comportament semblant vers el consum de sal, tot i que els professionals presenten un major coneixement de la quantitat de sal dels productes que consumeixen (85,71 %).

Així mateix, els professionals sanitaris són més conscients del consum de greixos en la seva dieta que els usuaris. El 43 % dels professionals pensa que consumeix poca sal i el 47 % dels usuaris opina que consumeix la quantitat justa de sal en la dieta.

L´estudi s´ha fet a partir d´enquestes validades sobre coneixements dietètics, patològics i d´estils de vida, en les quals es plantejaven diverses qüestions sobre la ingesta de sal -per saber quanta sal prenen els participants, si en són conscients i què saben dels efectes de la sal sobre la salut.

El projecte, que va ser presentat en la 1a Jornada de Recerca de l´ICS Catalunya Central, vol identificar el consum de sal i els coneixements que té el personal sanitari i el que tenen els pacients i valorar si hi ha diferències entre el consum de sal de tots dos col·lectius.



La 'sal oculta'

La sal que posem en els nostres plats suposa només un 15 %, aproximadament, de la sal que prenem. Al voltant del 10 - 15 % prové de la sal natural que porten els aliments frescos (carn, peix, ous, fruita, verdura...) i la resta ?que suposa la principal font de sal, entre un 70-75 %? prové en gran part de la sal afegida que hi ha en els productes processats (conserves, congelats, panificats, embotits, processats càrnics, formatges, snacks, begudes amb gas...).

És l´anomenada "sal oculta", ja que sovint no som conscients que l´estem consumint. La Comissió Europea ha aprovat una estandardització de la informació que ha d'aparèixer en l'etiquetatge dels aliments i des de fa poc més d´un any, i de manera obligatòria, hi ha de constar la quantitat de sal.

Hi ha evidència científica suficientment sòlida per establir una relació entre el consum de sal i la hipertensió arterial. Això justifica que disminuir la ingesta de sal suposa reduir la mortalitat cardiovascular i la despesa sanitària associada. L´Organització Mundial de la Salut recomana que es consumeixin uns 5 grams/persona/dia de sal (l´equivalent a una culleradeta de cafè) i es calcula que a casa nostra el consum és gairebé el doble: 9,7 grams/persona/dia.

Segons ha explicat l´equip promotor dels estudis, aquestes dades han de servir també per promoure la pedagogia sobre la ingesta de sal dels pacients, i sobre la base dels coneixements, impulsar l´educació alimentària i la sensibilització pública en relació amb el consum de sal: "Els professionals sanitaris han d´introduir aquest discurs sempre que parlin d´hipertensió o quan es facin sessions sobre nutrició".