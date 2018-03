L'únic hospital catòlic del Senegal té bloc quirúrgic gràcies a Althaia

arxiu particular

Membres de la delegació de la Fundació Althaia amb personal de l´hospital senegalès arxiu particular

Una delegació del Grup de Cooperació Internacional de la Fundació Althaia, acompanyats pel director general de l'hospital, Manel Jovells, va viatjar a Thiès (Senegal) per tal d'inaugurar el nou Bloc Quirúrgic i Central d'Esterilització de l'Hospital de Sant Jean de Dieu de Thiès, amb què Althaia està agermanat.

L'Hospital de Saint Jean de Dieu de Thiès és l'únic hospital catòlic al Senegal i disposa de 125 llits d'hospitalització i presta serveis a la població de la ciutat i els seus voltants, que viu majoritàriament en situacions de pobresa i vulnerabilitat. Els germans de Sant Joan de Déu van arribar a Thiès en 1975.

La construcció del nou Bloc Quirúrgic ha estat possible gràcies als recursos que el grup de Cooperació Internacional d'Althaia ha generat amb iniciatives com la realització de mercats solidaris de venda de roba, la signatura d'un conveni de col·laboració amb la FUB per intercanvi formatiu de professionals, subvencions diverses de la Magic Line i de Probitas Fundació Privada, entre d'altres.