Més de dues mil persones participen a la manifestació feminista de Manresa

Més de dues mil persones s'han aplegat aquesta tarda al centre de Manresa en la manifestació del 8 de març organitzada per col·lectius antifeixistes, anitcapitalistes i feministes per reivindicar la igualtat de gèneres. La marxa, que ha transcorregut de manera pacífica, ha estat encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Ni submisses, ni precàries. 8-M vaga feminista".

La capçalera de la mobilització l'han format per un grup de manifestants exclusivament integrat per dones. La manifestació, on es podia escoltar el lema "Visca, visca, visca la lluita feminista", ha arrancat passat un quart de vuit de la Ben Plantada i ha acabat a la plaça Major després de recórrer el centre i el Barri Antic. Davant l'edifici consistorial s'ha fet una foguera

Unes setanta persones participen a l'acte institucional, a l'Ajuntament



Paral·lelament a la manifestació, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, una setantena de persones han assistit a l'acte institucional del Dia Internacional de la Dona. L'ha obert la regidora de la Dona, Cristina Cruz, que ha recalcat que amb el tema de la desigualtat "queda molta feina per fer". Seguidament, han intervingut Montse Margarit i Sandra Pujol, del Consell Municipal de la Dona, que han mostrat la seva solidaritat i adhesió a la vaga feminista. Alhora, han fet una proposta a l'Ajuntament per tal que els propers noms del nomenclàtor de la ciutat siguin de dones. Han presentat tres propostes: Mercè Angla Escalé, Anna Solà i Sardans i Pilar Bertran Vallès.

La mestra Agnès Torras, Premi Bages de Cultura 2017, ha ofert una dissertació sobre "Dona i cultura" en la qual ha demanat "la millora de les condicions educatives de tota la infància" i ha insistit en la importància de la coeducació. Finalment, l'alcalde Valentí Junyent, que ha entomat la proposta del nomenclàtor, ha clos els parlaments reconeixent que en el tema de la igualtat "tots tenim molt marge de millora". Dues peces musicals de la Coral Acord en posat el punt i final a la vetllada.