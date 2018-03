Quatre enderrocs previstos al Barri Antic de Manresa obriran perspectives inèdites al sector

Quan estigui acabat del tot el macroenderroc que està portant a terme l'Ajuntament al carrer de les Barreres, ja sense tanques, l'espai resultant oferirà una perspectiva del tot inèdita de l'entorn. Des del carrer de la Mel és podrà veure el carrer de Sant Francesc i viceversa. Actualment, des del carrer d'en Tahones tocant al de Sant Francesc ja es pot veure l'edifici dels Quatre Cantons. El mateix passarà en tres punts més del Barri Antic quan s'executin els ender-rocs previstos, en el sentit que obriran paisatges urbans de l'entorn on es troben totalment inèdits. Es tracta del carrer de Na Bastardes amb la Baixada dels Jueus, del carrer de l'Hospital i del de Vallfonollosa. Per al primer ja hi ha el pressupost aprovat.

L'enderroc al carrer de les Barreres inclou set finques propietat de l'Ajuntament i de l'empresa municipal Fòrum. Per tenir tota la illa a terra encara en quedaran set més pendents, dins de les quals n'hi ha dues de municipals i cinc de privades. Abans de les que ara s'enderroquen, en el seu dia ja en van enrunar cinc més. Un cop estigui tot a terra, el que es vol fer, tal com ja vam explicar és fer-hi una nova plaça, nova edificació, un nou carrer que connectarà el d'en Tahones amb la Muralla de Sant Francesc, i guanyar amplitud als carrers d'en Tahones i del Pou.

De moment, amb els enderrocs que s'estan executant, el solar resultant -que s'arreglarà com a espai públic tal com s'ha fet en altres punts del Centre Històric on també han anat cases a terra- ja canviarà molt l'aspecte actual del xamfrà. D'entrada, oxigenarà de manera considerable aquest punt del Barri Antic perquè si hi ha una cosa que caracteritzi la part més vella de Manresa és el poc espai públic que hi ha, juntament amb l'estretor dels carrers i la densificació dels habitatges, deixant de banda el mal estat de molt d'ells. A més a més, obrirà noves possibilitats de mobilitat i una perspectiva totalment nova.



Els darreres de l'ajuntament



Teòricament, el següent a la llista hauria de ser l'edifici que fa cantonada entre el carrer de Na Bastardes número 8 i la Baixada dels Jueus, del qual hi ha el pressupost aprovat i està previst que vaig a terra aquest 2018. Aquesta casa és propietat de Fòrum i ja fa ni més ni menys que vuit anys que hi ha pendent l'enderroc, però no s'ha executat per manca de diners. El 2014, una comunitat de propietaris del mateix vial es es va queixar que l'Ajuntament no l'enderroqués malgrat el seu mal estat.

Un cop a fora, deixarà un gran espai lliure que, entre altres, suposarà guanyar amplada al carrer, del qual se'n menja un tros perquè no hi està alineat com la resta d'edificis del vial. Alhora, es podrà apreciar molt millor la façana posterior de l'ajuntament, el projecte de la qual es va exposar al Museum of Modern Art de Nova York (MOMA) i va guanyar el premi Contractworld Award l'any 2009, en la categoria Office. Pot agradar o no, però té la seva personalitat i, sense l'immoble, es veurà millor.

Cal dir que al costat d'aquesta casa ja hi ha un solar buit que hi va deixar un altre edifici que també va anar a terra. En aquest cas, a diferència dels solars que s'han anat adequant com a espais de descans (al carrer de la Mel, a la Muralla de Sant Francesc, al car-rer de Sant Bartomeu i, amb la previsió que es faci aquest any, el del capdavall de l'Afons XII), no s'hi ha fet res. Com a resultat, el que s'ha aconseguit és un forat abonat a la brutícia. Al Barri Antic n'hi ha d'altres exemples.

A tocar del Na Bastardes, al carrer de Vallfonollosa 7, hi ha un altre edifici de propietat municipal, ara tapiat, que si va a terra, també servirà per oxigenar el vial, perquè hi entri més claror i, de passada, per poder veure des del Vallfonollosa els darreres del claustre i de la rectoria, adjacents a la Seu.

Una nova connexió

Abans, però, si es compleix el pronòstic previst per l'Ajuntament quan ho va explicar, es farà l'enderroc dels números 1 i 3 del carrer de l'Hospital. Són dos edificis de propietat municipal i formen part d'un dels àmbits de millora urbana al Barri Antic inclosos en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). Al costat del número 1 ja hi ha un solar d'un altre edifici que va anar a terra. L'objectiu és eliminar els dos esmentats i substituir-los per habitatge nou. Alhora, s'obrirà un carrer que, a través d'unes escales, perquè hi ha força pendent, permetrà connectar la plaça de l'Hospital amb l'Anònima (Puigterrà de Dalt). En aquest cas, igual que en el del carrer de Vallfonollosa, encara no hi ha el pressupost adjudicat.