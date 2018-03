Sant Andreu estrena la nova residència d'avis i reclama més places públiques a Manresa

Quatre persones ja han entrat a viure a la part nova de la residència de Sant Andreu de Manresa. Ahir al migdia es va inaugurar oficialment en un acte que va reunir representants del món polític, econòmic, social, universitari i de l´àmbit de la sanitat a Manresa. L´equipament, que s´ha construït a tocar de la residència que ja hi havia al carrer Remei de Dalt, ha costat cinc milions d´euros que ha assumit amb fons propis la Fundació Sant Andreu Salut, que és el nou nom oficial la Fundació Sociosanitària de Manresa.

A la inauguració, el director general de la fundació, Manel Valls, va afirmar que a Manresa no hi ha prou places públiques per a persones grans. «Seguim demanant més places públiques per a la ciutat», va reclamar. També va assegurar que l´ampliació de la residència «és un projecte institucional, no empresarial, per al territori» i amb l´objectiu de millorar i augmentar l´atenció a les persones grans», que és l´objectiu últim de Sant Andreu Salut, va dir.

A l´acte també hi va intervenir el director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, que va acceptar que fan falta places públiques per a gent gran. També l´alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent. Va dir que el projecte de Sant Andreu Salut és «sòlid i madurat», i que «cuidar els avis és una obligació que no podem eludir. És propi de les societats cultes, i nosaltres volem ser una societat culte». A la inauguració també va prendre la paraula la directora de la residència, Dolors Fitó. «Hem començat a omplir de vida aquests espais», va manifestar.

Posteriorment es va descobrir una placa que deixa constància de la inauguració i es va estrenar l´ascensor públic integrat a l´equipament que comunica el carrer Remei de Baix amb el Remei de Dalt. Ha d´ajudar a salvar el desnivell entre el sector Escodines i Vic-Remei amb el del Barri Antic.

La residència té 38 places noves que s´afegeixen a les 73 de l´edifici històric. També té 30 places de Centre de Dia, 16 de les quals ja eren al carrer Circumval·lació.