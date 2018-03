L'Ajuntament de Manresa torna a tancar caixa amb números vermells

Nou tancament de caixa amb números vermells del pressupost de l´Ajuntament de Manresa.



Els números del 2017 mostren un dèficit acumulat de 1.316.510 euros a 31 de desembre del 2017. Això malgrat que el resultat comptable estrictament de l´any 2017 és de 4,4 milions d´euros en positiu.



Però aquí juguen altres factors com les provisions per insolvència que s´han de fer (per preveure comptablement pagaments, majoritàriament de tributs, que no han estat pagats quan tocava) i els fallits de recaptació, que són previsions d´ingressos que es treuen del pressupost perquè s´han demostrat d´impossible cobrament.



Cal tenir en compta que això significa que l´Ajuntament de Manresa només ha estat un any dels darrers onze sense números vermells. El 2015 hi va haver un superàvit de 11.646 euros.



El regidor d´Hisenda, Josep Maria Sala, ha volgut recordar que des del 2011 s´ha anat reduint progressivament un dèficit acumulat que superava els 9 milions d´euros. «S´ha absorbit el gruix del dèficit i el que queda ja no representa un problema important per a les arques municipals».



Els números de la darrera dècada de crisi econòmica s´han escrit en vermell, d´un color molt diferent amb què es van escriure els corresponents als tancaments de caixa del 1999 al 2006, amb continus superàvits. Eren temps de vaques grasses als quals segueixen temps de penitència comptable.



L´any passat, el regidor d´Hisenda Josep Maria Sala, també va atribuir el dèficit acumulat d´1,4 milions d´euros, principalment, al fort increment de les provisions per insolvències fruit dels impagaments de particulars i empreses a l´Ajuntament.



D´acord amb les normatives pressupostàries, cada any cal fer una provisió per insolvències dels exercicis anteriors, per cobrir els deutes tributaris per cobrar.



La llei preveu que la provisió ha de ser progressiva, des del 5%, per als deutes més recents fins al 100%, per als deutes més vells. El regidor d´Hisenda va assegurar que les dades de morositat havien tornat a desajustar el romanent de tresoreria.



Baixa l´endeutament

Pagament a proveïdors

L´altra cara de la moneda ha estat l´endeutament, que ha tornat a baixar i s´ha situat en 47,4 milions d´euros, a un nivell similar al de l´any 2004 i després que arribés a 83,8 milions d´euros l´any 2011, quan es va produir el canvi de govern tripartit a CDC.Una altra dada en positiu és que el coeficient d´endeutament, que és de 65,82%, un percentatge mai vist des de l'any 2000.Això pel que fa al resultat comptable estrictament de l´Ajuntament. Quan es donen les dades del conjunt d´empreses i consorcis municipals,d´euros i el coeficient de 79,74 %.El regidor d´Hisenda va afirmar que en 4 ó 5 mesos el coeficient global també estarà per sota del 75%.Pel que fa al pagament a proveïdors, el regidor ha assegurat que durant el darrer any s´ha continuat pagant a una mitjana inferior als 60 dies i "ho continuarem fent aquest 2018".

Un altra dada positiva de l´any 2018 és que l´Ajuntament de Manresa no haurà de demanar el préstec de mandat. La legislació preveu que no és necessari demanar aquest préstec (que s´hauria de tornar el 30 de juny de l´any de la finalització del mandat, és a dir, el 2019), pel fet que les despeses de finançament afectades negatives són superiors al romanent de tresoreria (dèficit). És a dir, que la xifra de diners que l´Ajuntament té la previsió de cobrar (i ja consignats, tot i que la llei no permet incorporar als comptes) és superior al dèficit acumulat.



El fet de no haver de demanar aquest dèficit facilitarà els tràmits per demanar amb més agilitat el préstec per a inversions, cosa que afavorirà que aquestes inversions es puguin dur a terme amb més celeritat.