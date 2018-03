La CUP no va a la comissió convocada el dia de la vaga

La CUP manté la seva crítica a l'equip de govern pel fet que convoqués una comissió informativa el dia de la vaga del 8 de març. «Per molt que només decidís manifestar el seu suport a l'aturada de dues hores convocada pels sindicats grocs, era perfectament conscient de la convocatòria de vaga general, i no l'han respectada», ha manifestat la regidora Gemma Tomàs. Tant ella com els altres dos regidors no hi van assistir.

La CUP no entén per què no es va «canviar el dia de la comissió, com s'ha fet altres vegades» i «com es pot manifestar el suport a una vaga i al mateix temps impedir-ne el desenvolupament». Han qualificat la posició del govern de «voler quedar bé amb la vianda al plat».