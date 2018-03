La família Pires Òrrit es concentra davant del Congrés perquè el cas no caigui en l'oblit

La família dels dos joves desapareguts a Manresa fa 30 anys, Isidre Pires Òrrit i la seva germana Dolors, va participar en els actes que van tenir lloc a Madrid amb motiu de Dia de les Persones Desaparegudes sense Causa Aparent. L'acte principal va ser una concentració davant del Congrés dels Diputats. Hi participaven per primera vegada i amb la voluntat que el cas no caigui en l'oblit quan es compleixen 30 anys de la misteriosa desaparició.

S'hi van desplaçar la mare i una de les germanes, que valoraven molt positivament l'experiència perquè van tenir l'ocasió de compartir inquietuds i neguits amb famílies que tenen un parent desaparegut. La concentració davant del Congrés va ser un dels moments més emotius, i que va aplegar més persones, on les famílies dels desapareguts van tenir l'oportunitat d'explicar com viuen la seva situació i exigir que s'esmercin recursos per investigar els casos que encara no s'han resolt. Aquest acte i els altres que van tenir lloc ahir a Madrid estaven organitzats per la fundació Quién Sabe Dónde Global, que presideix el reconegut periodista Paco Lobatón.



Jornada reivindicativa

Maria Òrrit, que actualment té 77 anys, i la seva filla Mari Carme creuen que la jornada ha estat important per reivindicar el seu cas. «És un clam nostre i de la resta de famílies. El programa Desaparecidos, que dirigeix Lobatón, està aconseguint que la societat estigui conscienciada de la quantitat de desaparicions que hi ha a l'Estat i és una oportunitat per demanar que caiguem en l'oblit. És una de les reivindicacions dels familiars que estàvem davant del Congrés», explicava ahir a Regió7 Mari Carme Òrrit Pires (els germans grans de la família tenen els cognoms en l'ordre invers). Un centenar de famílies de persones desaparegudes d'arreu de l'Estat Espanyol van participar en la concentració i van reclamar que la policia no tanqui els casos sense resoldre.