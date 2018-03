El grup d'esclerosi múltiple del Bages organitza una jornada sobre neurorehabilitació

L'Associació Grup d'Esclerosi Múltiple del Bages, AGRUPem, organitza una jornada sobre «La importància de l'equip multidisciplinari amb esclerosi múltiple. L'èxit de la neurorehabilitació».

Se celebrarà el pròxim 19 de març a la sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa durant tot el matí. Hi intervindran professionals d'Althaia de neurologia, rehabilitació, psicologia clínica i treballadores socials, i també de la Unitat de Neurorehabilitació del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya. L'acte serà moderat per Pep Garcia Orri, i també hi haurà testimonis de pacients que tenen la malaltia.

La jornada està pensada especialment per a professionals i estudiants de l'àmbit sanitari, afectats, familiars i cuidadors. Cal inscriure's al telèfon 661 713 162. L'assistència és gratuïta.

AGRUPem és una associació sense ànim de lucre fundada i gestionada per persones afectades d'esclerosi múltiple i familiars.