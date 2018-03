L'Ajuntament no es treu de sobre el dèficit, però redueix el deute a nivells precrisi

Tancament de caixa agredolç dels números de l'Ajuntament de Manresa corresponents al pressupost del 2017: no es treu de sobre el dèficit acumulat, però aconsegueix reduir l'endeutament a nivells d'abans de la crisi.

No hi ha superàvit sinó dèficit acumulat, així que els números totals s'han d'escriure en vermell, concretament 1.316.510 euros negatius.

Això malgrat que el tancament estricte de l'any és de 4.443.686 euros positius, però la morositat derivada de la crisi, bàsicament impostos i taxes als què ciutadans i empreses no han pogut fer front, obre importants forats a les arques municipals.

Ahir, el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va advertir que la situació anirà a més i «la morositat tindrà més incidència en els propers comptes municipals».



Més vermell que blau

L'Ajuntament de Manresa només ha estat un any dels darrers onze sense números vermells. El 2015 hi va haver un superàvit de 11.646 euros. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, va voler contextualitzar el tancament de caixa amb dèficit recordant que des del 2011, quan Convergència va substituir el tripartit al front de l'Ajuntament de Manresa, s'ha anat reduint progressivament un dèficit acumulat que superava els 9 milions d´euros. «S'ha absorbit el gruix del dèficit que hi havia i el que queda ja no representa un problema important per a les arques municipals».



Cara i creu del deute

Una part important d'aquesta reconducció dels números ha afectat la disminució de l'endeutament, que el 2011 estava en gairebé 84 milions d'euros i ara en 47 milions.

Pel que fa a la ràtio d'endeutament baixa per sota del 75%, concretament és del 65,82%, la més baixa en 16 anys.

Per sota del 75% hi ha menys restriccions per accedir a préstecs bancaris, però des del 2016 el govern central exigeix que no es comptabilitzi el nivell d'endeutament de l'Ajuntament estrictament sinó del conjunt de consorcis i empreses municipals.

En aquest cas s'ha passat d'un endeutament conjunt del 90,8% l'any 2016 a un endeutament del 79,74% (rebaixa de més de 10 punts). El regidor d'Hisenda va avançar que abans de 4 mesos l'endeutament global de l'Ajuntament també estarà per sota del 75%.

Cal recordar que, amb dades del 2016, segons el ministeri d'Hisenda, si s'analitza el conjunt de l'endeutament -comptant també el de consorcis i empreses municipals-, era el sisè més elevat de les ciutats catalanes amb més de 50.000 habitants, amb dades del 31 de desembre del 2016 i referint-se al deute per capita.

Els càlculs es feien amb 72 milions de deute a 31 de desembre del 2016. El regidor d'Hisenda va fer públic ahir que la dada del deute del 2017 de l'Ajuntament més consorcis i empreses és substancialment inferior a la del 2016, 63.578.434 euros, uns 9 milions d'euros menys.

Amb una baixada substancial com aquesta seria possible que hi hagués variació en la relació de l'endeutament de ciutats que elabora el Ministeri d'Hisenda.

Però de cara al proper informe també caldrà veure quina ha estat l'evolució de l'endeutament en les altres poblacions de més de 50.000 habitants.