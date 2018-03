Manresa serà l'amfitriona d'una trobada nacional de pessebristes

El Grup Pessebrístic de Manresa serà l'amfitrió de la 48a Trobada Nacional de Pessebristes de Catalunya i Balears el pròxim setembre. És previst que hi assisteixin més de 250 persones. La iniciativa se celebrarà a la ciutat coincidint amb el fet que és Capital de la Cultura Catalana i per commemorar el vintè aniversari de l'exposició del pessebre monumental que cada Nadal es pot contemplar al Casino i que acostuma a rebre milers de visitants.

L'objectiu de la trobada és mostrar «què fan els nostres pessebristes i què s'ha fet», segons el president del Grup Pessebrístic de Manresa, Francesc Villegas. Explica que tot el pessebrisme és diferent segons la zona. «Vas a Olot i fan un tipus de pessebres, vas a Mallorca o a Tortosa i en fan un altre. Llavors es tracta d'ensenyar què fan els nostres artistes de Manresa i comarca». En opinió de Villegas, al llarg del temps Manresa «ha tingut molt bons pessebristes i de molta qualitat. Nosaltres en som els continuadors».

La recepció dels assistents a la trobada es farà al Palau Firal on també hi haurà l'esmorzar i, al migdia, el dinar. D'aquí els participants es traslladaran amb autocar a Manresa. S'han preparat visites culturals guiades a la Seu, la Cova i a la Manresa modernista.

Paral·lelament es podran veure entre 50 i 60 diorames al claustre de la Seu i dos de monumentals als baixos de l'Ajuntament, on al migdia hi haurà una recepció als presidents dels grups pessebrístics convidats, que són una setantena. Posteriorment, a la sortida, hi haurà una mostra de cultura popular a la plaça Major amb la participació dels gegants de Manresa i una petita demostració del Correfoc. «És una cosa pròpia de la ciutat i ens va semblar oportú mostrar-ho».

Després tots els assistents es tornaran a desplaçar al palau firal, on hi haurà els parlaments i el dinar. Durant l'àpat membres d'Ampans que han treballat conjuntament amb pessebristes del grup de Manresa mostraran un treball artístic que han realitzat per a l'ocasió. Després del dinar es passarà el relleu als pessebristes de Vilassar de Mar, organitzadors de la trobada el 2019.

L'altra gran cita d'enguany del Grup Pessebrístic serà el pessebre monumental del Casino. celebrarà el seu vintè aniversari. ja hi han començat a treballar. En aquesta ocasió el pessebre estarà dedicat a Manresa, la llum i l'aigua, ha avançat Villegas.