«És reconfortant veure que no som els únics i que hi ha més persones en aquesta lluita»

Més enllà de la voluntat dels Pires Òrrit de reivindicar el seu cas, la jornada d'ahir va servir perquè les famílies compartissin les seves experiències. Mari Carme Òrrit Pires explicava que participar en els actes i conèixer la resta de famílies els va ajudar a percebre que hi ha més persones en la mateixa situació. «És reconfortant veure que no som els únics i que no estem sols en aquesta lluita», explicava ahir a aquest diari la germana dels manresans desapareguts. En els actes hi havia famílies que lluiten des de fa anys per trobar persones estimades que van desaparèixer i de les quals no hi ha cap rastre. En l'acte reivindicatiu es va recordar que a l'actualitat hi ha 6.053 desapareguts a l'Estat espanyol, 4.164 dels quals sense un motiu aparent.

Els familiars van demanar que hi hagi la mateixa atenció i es destinin els mateixos recursos a tots els casos, i que no hi hagi desapareguts de primera i de segona. Després de la concentració, va tenir lloc el lliurament de premis de la fundació Quién Sabe Dónde Global -en què va ser present el pare de Diana Quer– que reconeix la tasca de persones i institucions per aclarir casos de desaparicions. Maria Òrrit i la seva filla Mari Carme van participar a la tarda a la presentació del darrer llibre del periodista Paco Lobatón, Te buscaré mientras viva, en què narra els fets de Manresa.